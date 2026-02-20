Menü Kapat
Oto kurtarıcıdan şoke eden evlilik teklifi! Görenler şaştı kaldı

Bolu'nun ilçesinde oto kurtarıcı işiyle uğraşan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya unutulmaz bir yaptı. Mesleğini sürprizine yansıtan Efe, kendi kullandığı iş makinesinin üzerine büyük bir çiçek buketi yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra kız arkadaşının karşısına çıkan Tolga Efe, dev çiçek buketi eşliğinde Emine Rana'ya evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Emine Rana, teklife "evet" cevabını verdi.

