Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için 10 bin dolar senaryosu: Yatırım devinden 'ralli kapıda kemerlerinizi takın' uyarısı

Şubat 20, 2026 13:09
1
İsveç merkezli dev yatırım şirketi AuAg Funds

İsveç merkezli dev yatırım şirketi AuAg Funds, 2026 yılına dair yayınladığı çarpıcı raporla emtia dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Analistlere göre altın ve gümüş, yatırımcıların hayatları boyunca sadece bir kez tanık olabileceği devasa bir yükseliş döngüsünün içerisinde bulunuyor.

2
altın fiyatları

Hisse.net'te yer alan habere göre raporda, altın fiyatlarının bu yıl 6.000 dolar sınırını aşacağı, gümüşün ise 133 dolara ulaşarak tarihi bir performans sergileyeceği öngörülüyor. Uzun vadeli projeksiyon ise çok daha iddialı.

3
altın fiyatları

Önümüzdeki birkaç yıl içinde altının 10.000 dolar, gümüşün ise 300 dolar seviyelerini test etmesi bekleniyor.

Bu tablo gerçekleşirse, altın/gümüş oranı son yılların en düşük seviyesi olan 45’e gerileyecek.

 

4
altın fiyatları dalgalanma

ÖNCE SERT DALGA VURACAK

AuAg Funds analistleri, bu yükseliş yolculuğunun "dikensiz bir gül bahçesi" olmayacağı konusunda yatırımcıları net bir dille uyarıyor.

 

5
altın fiyatları

Geçtiğimiz ay 5.600 dolar zirvesinden 4.400 dolara kadar yaşanan yüzde 20’lik ani düşüşü hatırlatan uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

• Planlı Geri Çekilmeler: Piyasalar köpürdüğünde büyük oyuncular kısa pozisyonlarla spekülatörleri ve "zayıf elleri" dışarı atar.

• Fırsat Alanları: Bu sert düşüşler, aslında "güçlü eller" için bir sonraki yükseliş dalgası öncesi cazip giriş noktalarıdır.

• Beklenti: Boğa piyasasında fiyatlarda yüzde 20 ile yüzde 30 arası sert dalgalanmalar görülmesi son derece normaldir.
 

6
RALLİYİ TETİKLEYEN NEDEN!

RALLİYİ TETİKLEYEN NEDEN!

Analistlere göre bu yükselişin arkasında sadece spekülasyon değil, çok güçlü yapısal nedenler var:

• Küresel Borç Krizi: 350 trilyon dolara yaklaşan küresel borç ve bu borcun parasallaştırılması (QE - Niceliksel Gevşeme) zorunluluğu.

• Dolardan Kaçış: ABD dolarına olan güvenin sarsılması ve altının tek gerçek küresel para alternatifi olarak öne çıkması.

• Reel Büyüme vs. Kağıt Para: İtibari para birimlerinin üretim hızının, reel ekonomik üretimin çok üzerine çıkması.
 

7
GÜMÜŞ patlamaya hazır bir volkan

Gümüş tarafında ise durum daha kritik. Endüstriyel talebin vazgeçilmezliği ve yıllardır süregelen arz açığı, gümüşü "patlamaya hazır bir volkan" haline getiriyor.

 

8
gümüşün özelliklerinin ikame edilemez

Analistler, gümüşün özelliklerinin ikame edilemez olduğunu ve olası bir fiziksel kıtlığın fiyatları çok kısa sürede ikiye katlayabileceğini belirtiyor.

 

9
MADENCİLİK HİSSELERİNDE "PATLAYICI" POTANSİYEL

MADENCİLİK HİSSELERİNDE "PATLAYICI" POTANSİYEL

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen, madencilik şirketi hisselerinin hala olması gereken değerin altında kaldığı vurgulanıyor.

 

10
altın madenciliği

Özellikle altın madenciliği hisselerinin mevcut fiyat seviyelerini tam yansıtmadığı, gümüş madencilerinin ise çok daha ucuz kaldığı ifade ediliyor.

 

11
madencilik hisselerinde altının kendi getirisini bile gölgede bırakacak

ALTINI GÖLGEDE BIRAKACAK

Analistlere göre bu durum, madencilik hisselerinde altının kendi getirisini bile gölgede bırakacak "patlayıcı bir yükseliş" potansiyeline neden oluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.