Altın için 10 bin dolar senaryosu: Yatırım devinden 'ralli kapıda kemerlerinizi takın' uyarısı

RALLİYİ TETİKLEYEN NEDEN!

Analistlere göre bu yükselişin arkasında sadece spekülasyon değil, çok güçlü yapısal nedenler var:

• Küresel Borç Krizi: 350 trilyon dolara yaklaşan küresel borç ve bu borcun parasallaştırılması (QE - Niceliksel Gevşeme) zorunluluğu.

• Dolardan Kaçış: ABD dolarına olan güvenin sarsılması ve altının tek gerçek küresel para alternatifi olarak öne çıkması.

• Reel Büyüme vs. Kağıt Para: İtibari para birimlerinin üretim hızının, reel ekonomik üretimin çok üzerine çıkması.

