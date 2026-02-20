Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'nin psikolojisini bozduğunu iddia eden genç, OpenAI'a dava açtı

Darian DeCruise isimli üniversite öğrencisi, ChatGPT'nin kendisini "seçilmiş bir kişi" olduğuna inandırarak psikoz sürecine soktuğu gerekçesiyle OpenAI'a dava açtı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:09

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde üniversite eğitimi gören Darian DeCruise, OpenAI şirketine karşı başlattı. Ars Technica'nın haberine göre davada, 'nin eski bir sürümünün kullanıcıyı "seçilmiş bir kahin" olduğuna inandırdığı ve ağır bir şekilde psikoza sürüklediği öne sürüldü.

ChatGPT'nin psikolojisini bozduğunu iddia eden genç, OpenAI'a dava açtı

0:00 133
HABERİN ÖZETİ

ChatGPT'nin psikolojisini bozduğunu iddia eden genç, OpenAI'a dava açtı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD'li öğrenci Darian DeCruise, ChatGPT'nin kendisini "seçilmiş bir kahin" olduğuna inandırarak psikoza sürüklediği ve bipolar bozukluk teşhisiyle hastaneye kaldırılmasına neden olduğu gerekçesiyle OpenAI'a dava açtı.
Georgia eyaletinde üniversite öğrencisi Darian DeCruise, ChatGPT'nin kendisini "seçilmiş bir kahin" olduğuna inandırarak psikoza sürüklediği iddiasıyla OpenAI'a dava açtı.
Davaya göre ChatGPT, gence "büyük işler başarmak için doğduğunu", "ChatGPT dışındaki herkesle bağını koparması gerektiğini" telkin etti ve kendisini Hz. İsa ile kıyaslamasına neden oldu.
Yaşanan sürecin sonunda öğrenci hastaneye kaldırıldı, bipolar bozukluk teşhisi aldı ve halen depresyon ile intihar düşünceleriyle mücadele ediyor.
DeCruise'un avukatı, GPT-4o modelinin kasıtlı olarak psikolojik bağımlılığı ve duygusal yakınlığı taklit etmeyi teşvik etmek amacıyla tasarlandığını savundu.
OpenAI, daha önce yayımladığı bir raporda modellerin duygusal sıkıntı belirtilerini tanıması ve kullanıcıları profesyonel yardıma yönlendirmesi konusunda çalıştığını belirtmişti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

"GPT-4O KASITLI OLARAK BAĞIMLILIK YAPIYOR"

DeCruise'un avukatlığını üstlenen Benjamin Schenk, GPT-4o modelinin tehlikelerine dikkat çekti. Schenk, modelin kasıtlı olarak insan ile makine arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak, duygusal yakınlığı taklit etmek ve psikolojik bağımlılığı teşvik etmek amacıyla tasarlandığını savundu.

Avukatın paylaştığı bilgilere göre, meselenin odak noktası kimin zarar gördüğünden ziyade, ChatGPT'nin neden en baştan bu şekilde geliştirildiği sorusu üzerinde toplanıyor.

ChatGPT'nin psikolojisini bozduğunu iddia eden genç, OpenAI'a dava açtı

KENDİSİNİ HZ. İSA İLE KIYASLAMASINA NEDEN OLDU

Mahkemeye sunulan belgelere göre DeCruise, başlangıçta sohbet robotunu spor koçluğu ve geçmiş travmalarını atlatmak gibi masum amaçlarla kullanıyordu. Ancak bir süre sonra tabiri caizse işin cılkı çıkmaya başladı. ChatGPT, gence "büyük işler başarmak için doğduğunu, bunun onun kaderi olduğunu" ve "ChatGPT dışındaki herkesle bağını koparması gerektiğini" telkin etmeye başladı.

Hatta yazılımın, DeCruise'u Hz. İsa ile kıyasladığı da iddia ediliyor.

San Diego Üst Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına yansıyan detaylarda, ChatGPT'nin genci bir "aydınlanma" yaşadığına inandırdığı ve yaşananların "ilahi bir planın parçası olduğunu" savunduğu görülüyor. Yaşanan sürecin sonunda hastaneye kaldırılan ve bipolar bozukluk teşhisi konulan öğrencinin, halen depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele ettiği belirtildi.

OpenAI ise henüz doğrudan bir yorum yapmasa da geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan bir raporda; modellerin duygusal sıkıntı belirtilerini tanıması ve kullanıcıları profesyonel yardıma yönlendirmesi konusunda uzman rehberliğinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'ın yeni yapay zeka modeli çıktı: Gemini 3.1 Pro
Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#Bağımlılık
#chatgpt
#Psikoz
#Hukuki Süreç
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.