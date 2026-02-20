Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google'ın yeni yapay zeka modeli çıktı: Gemini 3.1 Pro

Google, rekor kıran performans testleriyle dikkat çeken yeni dil modeli Gemini 3.1 Pro'yu ön izleme sürümüyle resmen tanıttı. İşte tüm detaylar.

devi , perşembe günü dil modeli Gemini Pro'nun en yeni sürümünü duyurdu. Şimdilik ön izleme aşamasında olan aracın yakında genel kullanıma sunulacağı belirtildi.

Google, yapay zeka dil modeli Gemini Pro'nun yeni ve daha gelişmiş sürümü Gemini 3.1 Pro'yu duyurdu; bu sürüm, bağımsız testlerde üstün performans sergileyerek APEX-Agents liderlik tablosunun zirvesine yerleşti.
Google, yapay zeka dil modeli Gemini Pro'nun en yeni sürümü Gemini 3.1 Pro'yu duyurdu.
Yeni sürüm, ön izleme aşamasında olup yakında genel kullanıma sunulacak.
Gemini 3.1 Pro, selefi Gemini 3'e kıyasla çok daha gelişmiş olarak belirtiliyor.
"Humanity's Last Exam" gibi bağımsız testlerde önceki sürümlerden üstün performans sergiledi.
APEX-Agents liderlik tablosunun zirvesine yerleşerek geliştiricisi Brendan Foody'den tam not aldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

TechCrunch'ın haberine göre, sektördeki uzmanlar Gemini 3.1 Pro sürümünün, henüz kasım ayında piyasaya sürülen ve oldukça yetenekli bir yapay zeka aracı olarak kabul edilen selefi Gemini 3'e kıyasla çok daha gelişmiş olduğunu belirtiyor.

Google'ın yeni yapay zeka modeli çıktı: Gemini 3.1 Pro

GEMİNİ 3.1 PRO SÜRÜMÜ ÇIKTI

Google, "İnsanlığın Son Sınavı" (Humanity's Last Exam) gibi bağımsız performans testlerinden elde edilen istatistikleri paylaştı. Söz konusu verilere göre yeni sürüm, öncekilerden çok daha üstün bir performans sergilemiş durumda.

Gemini 3.1 Pro, yapay zeka modellerinin gerçek profesyonel görevlerdeki performansını ölçen APEX sisteminin geliştiricisi Brendan Foody'den de tam not aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Foody, Gemini 3.1 Pro'nun artık APEX-Agents liderlik tablosunun zirvesinde yer aldığını bildirdi.

