Google'ın yeni yapay zeka modeli çıktı: Gemini 3.1 Pro

Teknoloji devi Google, perşembe günü yapay zeka dil modeli Gemini Pro'nun en yeni sürümünü duyurdu. Şimdilik ön izleme aşamasında olan aracın yakında genel kullanıma sunulacağı belirtildi.

TechCrunch'ın haberine göre, sektördeki uzmanlar Gemini 3.1 Pro sürümünün, henüz kasım ayında piyasaya sürülen ve oldukça yetenekli bir yapay zeka aracı olarak kabul edilen selefi Gemini 3'e kıyasla çok daha gelişmiş olduğunu belirtiyor.

GEMİNİ 3.1 PRO SÜRÜMÜ ÇIKTI

Google, "İnsanlığın Son Sınavı" (Humanity's Last Exam) gibi bağımsız performans testlerinden elde edilen istatistikleri paylaştı. Söz konusu verilere göre yeni sürüm, öncekilerden çok daha üstün bir performans sergilemiş durumda.

Gemini 3.1 Pro, yapay zeka modellerinin gerçek profesyonel görevlerdeki performansını ölçen APEX sisteminin geliştiricisi Brendan Foody'den de tam not aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Foody, Gemini 3.1 Pro'nun artık APEX-Agents liderlik tablosunun zirvesinde yer aldığını bildirdi.