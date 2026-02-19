James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

Kategoriler
Casusluk denilince akla gelen ilk karakterlerden olan James Bond'un oyunu 007 First Light çıkış yaptığı ilk an itibarıyla Türkçe dil desteğini barındıracak. Geliştirici koltuğunda oturan IO Interactive ekibi, konu hakkında resmi bir açıklama yayınlayarak Türk oyunculara müjdeyi verdi.
Stüdyo tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk topluluğu, size iyi haberlerimiz var! Halihazırda desteklediğimiz dillerin yanında, 007 First Light 27 Mayıs 2026 tarihinde Türkçe metin diliyle piyasaya sürülecek. Hoş geldin, Bay Bond."
Yetkililer oyuncuların #007FirstLight etiketinde en çok deneyimlemek istedikleri detayları yorumlarda paylaşmasını istediler. Ek olarak yapımı şimdiden satın almak isteyenler için oldukça cazip bir teklif sunuldu Oyunu ön sipariş ile kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, tamamen ücretsiz bir şekilde Deluxe Sürüm yükseltmesine sahip olacaklar.
Türkçe dil desteğine sahip 007 First Light oyunu, 27 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC kullanıcıları James Bond'un maceralarını deneyimleyebilecek.
