Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

IO Interactive stüdyosu, yeni James Bond yapımı 007 First Light'ın ilk günden itibaren Türkçe metin desteği barındıracağını resmen doğruladı. Peki 007 First Light ne zaman çıkacak? İşte 007 First Light sistem gereksinimleri...

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu
Haber Merkezi
19.02.2026
19.02.2026
Casusluk denilince akla gelen ilk karakterlerden olan James Bond'un oyunu 007 First Light çıkış yaptığı ilk an itibarıyla Türkçe dil desteğini barındıracak. Geliştirici koltuğunda oturan IO Interactive ekibi, konu hakkında resmi bir açıklama yayınlayarak Türk oyunculara müjdeyi verdi.

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

007 First Light oyunu, 27 Mayıs 2026'da Türkçe dil desteğiyle piyasaya sürülecek ve ön sipariş verenlere ücretsiz Deluxe Sürüm yükseltmesi sunulacak.
007 First Light, çıkışıyla birlikte Türkçe metin dil desteğiyle gelecek.
Oyun, 27 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC için piyasaya sürülecek.
Ön sipariş veren oyunculara, tamamen ücretsiz Deluxe Sürüm yükseltmesi fırsatı sunulacak.
Stüdyo tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk topluluğu, size iyi haberlerimiz var! Halihazırda desteklediğimiz dillerin yanında, 007 First Light 27 Mayıs 2026 tarihinde Türkçe metin diliyle piyasaya sürülecek. Hoş geldin, Bay Bond."

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

ÖN SİPARİŞ VERENLERE ÜCRETSİZ YÜKSELTME FIRSATI SUNULUYOR

Yetkililer oyuncuların #007FirstLight etiketinde en çok deneyimlemek istedikleri detayları yorumlarda paylaşmasını istediler. Ek olarak yapımı şimdiden satın almak isteyenler için oldukça cazip bir teklif sunuldu Oyunu ön sipariş ile kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, tamamen ücretsiz bir şekilde Deluxe Sürüm yükseltmesine sahip olacaklar.

007 FIRST LIGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkçe dil desteğine sahip 007 First Light oyunu, 27 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC kullanıcıları James Bond'un maceralarını deneyimleyebilecek.

James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

007 FIRST LIGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Merak edenler için, 007 First Light sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri (1080p / 30 FPS)

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5 9500K / Ryzen 5 3500
  • Ekran kartı: GTX 1660 / RX 5700
  • RAM: 16 GB
  • VRAM: 8 GB
  • Depolama: 80 GB

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p / 60 FPS)

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5 13500 / Ryzen 5 7600
  • Ekran kartı: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT
  • RAM: 32 GB
  • VRAM: 12 GB
  • Depolama: 80 GB
