James Bond oyunu 007 First Light için Türkçe desteği resmen duyuruldu

Casusluk denilince akla gelen ilk karakterlerden olan James Bond'un oyunu 007 First Light çıkış yaptığı ilk an itibarıyla Türkçe dil desteğini barındıracak. Geliştirici koltuğunda oturan IO Interactive ekibi, konu hakkında resmi bir açıklama yayınlayarak Türk oyunculara müjdeyi verdi.

Stüdyo tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk topluluğu, size iyi haberlerimiz var! Halihazırda desteklediğimiz dillerin yanında, 007 First Light 27 Mayıs 2026 tarihinde Türkçe metin diliyle piyasaya sürülecek. Hoş geldin, Bay Bond."

ÖN SİPARİŞ VERENLERE ÜCRETSİZ YÜKSELTME FIRSATI SUNULUYOR

Yetkililer oyuncuların #007FirstLight etiketinde en çok deneyimlemek istedikleri detayları yorumlarda paylaşmasını istediler. Ek olarak yapımı şimdiden satın almak isteyenler için oldukça cazip bir teklif sunuldu Oyunu ön sipariş ile kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, tamamen ücretsiz bir şekilde Deluxe Sürüm yükseltmesine sahip olacaklar.

007 FIRST LIGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkçe dil desteğine sahip 007 First Light oyunu, 27 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC kullanıcıları James Bond'un maceralarını deneyimleyebilecek.

007 FIRST LIGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Merak edenler için, 007 First Light sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri (1080p / 30 FPS)

İşletim sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) İşlemci: Intel i5 9500K / Ryzen 5 3500

Intel i5 9500K / Ryzen 5 3500 Ekran kartı: GTX 1660 / RX 5700

GTX 1660 / RX 5700 RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 80 GB

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p / 60 FPS)