Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

HAVELSAN'ın yapay zeka destekli video analitik sistemi EYEMINER, Afrika'ya ihraç edildi. Yurt içinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılan yazılım, plaka tanıma ve yüz tanıma gibi çok sayıda gelişmiş özelliğe sahip.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:51

HAVELSAN tarafından geliştirilen destekli video analitik sistemi EYEMINER önemli bir ihracat başarısına imza attı. Rotasını Afrika'ya çeviren sistem, gelişmiş anomali tespit yeteneklerine sahip. EYEMINER bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı "dijital göz" olarak hizmet verecek.

Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

0:00 163
HABERİN ÖZETİ

Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
HAVELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli video analitik sistemi EYEMINER, gelişmiş anomali tespit yetenekleriyle Afrika'ya ihraç edilerek stratejik yol güvenliği projelerinde kullanılacak.
HAVELSAN'ın yapay zeka destekli EYEMINER sistemi, Afrika'ya ihraç edildi.
Afrika'da stratejik yol güvenliği projelerinde "dijital göz" olarak görev yapacak.
Şüpheli hareketler, yabancı nesneler ve rutin dışı durumlar gibi anomalileri anında tespit eder.
Derin öğrenme ile 7/24 kesintisiz çalışarak güvenlik güçlerine karar destek mekanizması sunar.
Yurt içinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik ve sınır güvenliği gibi birçok alanda kullanılıyor.
Bu ihracat, Türk savunma sanayisinin yüksek teknolojili yazılım başarısı için önemli bir referans oluşturuyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Stratejik bir yol güvenliği projesi kapsamında Afrika'ya ihraç edilen EYEMINER, entegre güvenlik projesi kapsamında gelişmiş analitik yetenekleriyle stratejik bir yolun güvenliğinde kullanılacak.

Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

YABANCI NESNELERİ ANINDA TESPİT EDEBİLİYOR

Sistem sayesinde yolda oluşabilecek şüpheli hareketler, duraklamalar veya yabancı nesneler anında tespit edilecek. Rutin dışı her türlü durum (terör tehdidi, kaza veya yasa dışı geçiş teşebbüsleri) sistem tarafından analiz edilerek operatörlere uyarı olarak iletilecek.

EYEMINER, tek başına bir yazılım olmanın ötesinde, sahadaki diğer güvenlik bileşenleri ve komuta kontrol sistemleriyle tam entegre şekilde görev yapacak.

Geleneksel gözetleme sistemlerinde operatör yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı nedeniyle gözden kaçabilecek detaylar, EYEMINER’ın 7/24 kesintisiz çalışan algoritmaları sayesinde minimize ediliyor. Sistem, derin öğrenme metodolojisiyle sahadaki görüntüleri işleyerek hata payını en aza indiriyor ve güvenlik güçlerine karar destek mekanizması sunuyor.

Türk savunma sanayisi bu ve benzeri ihracatlarla donanım ve platformlarda yakaladığı başarılara yüksek teknolojili yapay zeka yazılımlarını da ekliyor. Yurt dışı pazarlara EYEMINER özelinde atılan bu ilk adım, yeni başarılar için de önemli referans oluşturup kapı aralayacak.

Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

EGM'YE DE HİZMET EDİYOR

EYEMINER, yurt içinde de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki mevcut görüntüleme altyapısına entegre edilerek trafik yönetimi, yol güvenliği, kalabalık izleme, kritik nokta ve sınır güvenliği gibi pek çok alanda kullanılıyor.

EYEMINER halen "araç, yaya, bisiklet, bagaj vb. nesne türlerini algılama", "çoklu nesne takibi ve iz sürme", "duraksama, ters yön, terk edilmiş eşya, ani yoğunluk artışı, sıra/kuyruk tespiti, hız/aksiyon anormallikleri", "plaka tanıma entegrasyonu ve kara-liste karşılaştırma", "adli inceleme desteğine yönelik hızlı video arama, timeline ve olay-klip çıkarma", "yüz tanıma ile kişi tespiti ve karaliste eşleştirmeleri" gibi yeteneklerle kullanıcılarına fayda sağlıyor.

Sistemin sahip olduğu yetenekler araç içi, meydan, stadyum, ulaşım merkezleri gibi farklı uygulama noktalarında ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor
İkinci el telefon piyasasında en çok tercih edilen iPhone modelleri açıklandı
ETİKETLER
#yapay zeka
#Güvenlik Teknolojileri
#Afrika Ihracatı
#Video Analitik
#Eyeminer
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.