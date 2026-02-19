Türk yapay zeka sistemi EYEMINER, Afrika'nın "dijital gözü" oluyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli video analitik sistemi EYEMINER önemli bir ihracat başarısına imza attı. Rotasını Afrika'ya çeviren sistem, gelişmiş anomali tespit yeteneklerine sahip. EYEMINER bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı "dijital göz" olarak hizmet verecek.

Stratejik bir yol güvenliği projesi kapsamında Afrika'ya ihraç edilen EYEMINER, entegre güvenlik projesi kapsamında gelişmiş analitik yetenekleriyle stratejik bir yolun güvenliğinde kullanılacak.

YABANCI NESNELERİ ANINDA TESPİT EDEBİLİYOR

Sistem sayesinde yolda oluşabilecek şüpheli hareketler, duraklamalar veya yabancı nesneler anında tespit edilecek. Rutin dışı her türlü durum (terör tehdidi, kaza veya yasa dışı geçiş teşebbüsleri) sistem tarafından analiz edilerek operatörlere uyarı olarak iletilecek.

EYEMINER, tek başına bir yazılım olmanın ötesinde, sahadaki diğer güvenlik bileşenleri ve komuta kontrol sistemleriyle tam entegre şekilde görev yapacak.

Geleneksel gözetleme sistemlerinde operatör yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı nedeniyle gözden kaçabilecek detaylar, EYEMINER’ın 7/24 kesintisiz çalışan algoritmaları sayesinde minimize ediliyor. Sistem, derin öğrenme metodolojisiyle sahadaki görüntüleri işleyerek hata payını en aza indiriyor ve güvenlik güçlerine karar destek mekanizması sunuyor.

Türk savunma sanayisi bu ve benzeri ihracatlarla donanım ve platformlarda yakaladığı başarılara yüksek teknolojili yapay zeka yazılımlarını da ekliyor. Yurt dışı pazarlara EYEMINER özelinde atılan bu ilk adım, yeni başarılar için de önemli referans oluşturup kapı aralayacak.

EGM'YE DE HİZMET EDİYOR

EYEMINER, yurt içinde de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki mevcut görüntüleme altyapısına entegre edilerek trafik yönetimi, yol güvenliği, kalabalık izleme, kritik nokta ve sınır güvenliği gibi pek çok alanda kullanılıyor.

EYEMINER halen "araç, yaya, bisiklet, bagaj vb. nesne türlerini algılama", "çoklu nesne takibi ve iz sürme", "duraksama, ters yön, terk edilmiş eşya, ani yoğunluk artışı, sıra/kuyruk tespiti, hız/aksiyon anormallikleri", "plaka tanıma entegrasyonu ve kara-liste karşılaştırma", "adli inceleme desteğine yönelik hızlı video arama, timeline ve olay-klip çıkarma", "yüz tanıma ile kişi tespiti ve karaliste eşleştirmeleri" gibi yeteneklerle kullanıcılarına fayda sağlıyor.

Sistemin sahip olduğu yetenekler araç içi, meydan, stadyum, ulaşım merkezleri gibi farklı uygulama noktalarında ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştiriliyor.