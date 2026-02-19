Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor

İspanyol girişim Silbat, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere silikon tabanlı bir batarya sistemi geliştiriyor. Elektriği erimiş silikon içinde ısı olarak depolayan teknoloji, 14 gün boyunca kesintisiz güç sunmayı vaat ediyor.

Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:18

İspanyol teknoloji şirketi Silbat, silikon tabanlı yeni nesil batarya teknolojisiyle elektrik şebekesine bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geliştirilen sistem, elektriği erimiş silikon içinde depolama mantığına dayanıyor. Doğada bor elementinden sonra en yüksek gizli erime ısısına sahip olan silikon, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir yapısı nedeniyle tercih ediliyor.

Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor

HABERİN ÖZETİ

Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor

İspanyol teknoloji şirketi Silbat, elektriği erimiş silikon içinde depolayan yeni nesil batarya teknolojisiyle elektrik şebekesine bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve özellikle askeri altyapılar için uzun süreli enerji sağlamayı hedefliyor.
Silbat, elektriği erimiş silikon içinde depolayan, düşük maliyetli ve erişilebilir silikon tabanlı yeni nesil batarya teknolojisi geliştirdi.
Sistem, 1.410 santigrat derecede eriyen silikonu kullanarak termal enerjiye dönüştürüyor ve yüzde 100 şarjı erime tamamlandığında gösteriyor.
Şirket, "ARMIC" projesiyle askeri tesislerde 14 gün kesintisiz, kendi kendine yeten enerji sağlamayı amaçlıyor.
Entegre ısı depolama ve kojenerasyon yetenekleri sayesinde ısıtma/soğutma ihtiyaçları karşılanıyor ve önemli maliyet tasarrufu sağlanıyor.
Hedef, rekabetçi enerji depolama maliyetlerine ulaşarak hem askeri hem de sivil alanlarda ulusal teknolojik egemenliği teşvik etmektir.
Metalik silikon, termal olarak yalıtılmış bir pota içindeki refrakter kaba yerleştiriliyor. Sisteme verilen elektrik, dirençli ısıtma (Joule) yöntemiyle termal enerjiye dönüştürülüyor. Sıcaklık tam 1.410 santigrat dereceye ulaştığında silikon erimeye başlıyor. Tamamen eridiğinde ise bataryanın yüzde 100 şarj olduğu anlamına geliyor.

Girişim, kısa süre önce Kritik Askeri Altyapılarda Operasyonel Dayanıklılık için Uzun Süreli Enerji Depolama Araştırılması ve Analizi (ARMIC) projesini başlattığını duyurdu. Üç yıl sürecek proje, sivil elektrik şebekelerine olan bağımlılığın oluşturduğu açıkları kapatmayı ve askeri tesislere kendi kendine yeten, dirençli bir güç kaynağı sunmayı amaçlıyor.

Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor

HEDEF 14 GÜN ARALIKSIZ ENERJİ

Şirket sözcüsü, PV Magazine dergisine verdiği demeçte, askeri dayanıklılık standartları doğrultusunda en az 14 ardışık gün boyunca güvenilir bir elektrik temini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca entegre ısı depolama ve kojenerasyon yetenekleri sayesinde ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının karşılandığını, maliyet anlamında da büyük tasarruf edildiğini vurguladı:

Sözcü, amaçlarının, rekabetçi enerji depolama maliyetlerine ulaşmak ve hem askeri hem de sivil bağlamlarda uygulanabilecek ulusal teknolojik egemenliği teşvik etmek olduğunun bilgisini paylaştı.

