Elektrik kesilme sorunu tarihe karışabilir: 2 hafta aralıksız güç sunabilen bataryalar geliyor

İspanyol teknoloji şirketi Silbat, silikon tabanlı yeni nesil batarya teknolojisiyle elektrik şebekesine bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geliştirilen sistem, elektriği erimiş silikon içinde depolama mantığına dayanıyor. Doğada bor elementinden sonra en yüksek gizli erime ısısına sahip olan silikon, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir yapısı nedeniyle tercih ediliyor.
Metalik silikon, termal olarak yalıtılmış bir pota içindeki refrakter kaba yerleştiriliyor. Sisteme verilen elektrik, dirençli ısıtma (Joule) yöntemiyle termal enerjiye dönüştürülüyor. Sıcaklık tam 1.410 santigrat dereceye ulaştığında silikon erimeye başlıyor. Tamamen eridiğinde ise bataryanın yüzde 100 şarj olduğu anlamına geliyor.
Girişim, kısa süre önce Kritik Askeri Altyapılarda Operasyonel Dayanıklılık için Uzun Süreli Enerji Depolama Araştırılması ve Analizi (ARMIC) projesini başlattığını duyurdu. Üç yıl sürecek proje, sivil elektrik şebekelerine olan bağımlılığın oluşturduğu açıkları kapatmayı ve askeri tesislere kendi kendine yeten, dirençli bir güç kaynağı sunmayı amaçlıyor.
Şirket sözcüsü, PV Magazine dergisine verdiği demeçte, askeri dayanıklılık standartları doğrultusunda en az 14 ardışık gün boyunca güvenilir bir elektrik temini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca entegre ısı depolama ve kojenerasyon yetenekleri sayesinde ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının karşılandığını, maliyet anlamında da büyük tasarruf edildiğini vurguladı:
Sözcü, amaçlarının, rekabetçi enerji depolama maliyetlerine ulaşmak ve hem askeri hem de sivil bağlamlarda uygulanabilecek ulusal teknolojik egemenliği teşvik etmek olduğunun bilgisini paylaştı.