Feci kazada bisiklet sürücüsü böyle sürüklendi! Otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Rumeli Mahallesi'nde 23 Nisan Bulvarı ile Kumru Caddesi sapağında Ç.Ö. idaresindeki otomobil ile R.K.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Bisiklet sürücüsü R.K. kazanın ardından metrelerce sürüklendi. Yaralanan bisikletin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.