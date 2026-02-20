Manhattan’da anlamlı buluşma! NYPD’de Ramazan için hilal yakıldı

ABD'nin New York Polis Teşkilatı (NYPD), Manhattan’da bulunan NYPD Polis Merkezi’nde Müslüman Polisler Derneği tarafından Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla ikinci kez "Hilal Yakma Töreni" düzenledi.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, NYPD yönetimi ve farklı inanç gruplarından polislerin katılımıyla birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Törende NYPD Müslüman Toplum Lideri İmam Tahir Kukaj kürsüye çıkarak Kur’an-ı Kerim okudu ve programı başlattı.

Tilavetin ardından Ramazan ayının manevi önemine dikkat çekilirken, Müslüman polislerin teşkilat içindeki rolü ve toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.