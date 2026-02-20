Virajda savrulan yük paniğe neden oldu! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Eskişehir'in Ali Rıza Efendi Bulvarı üzerinde trafikteki araçlar kısa süreli panik yaşadı. İlerleyen bir kamyonetin kasasındaki beyaz eşya, viraj sırasında yola düşerek trafiği tehlikeye attı. Yeterince sabitlenmediği anlaşılan yükün yola düşmesi, o sırada arkadan başka bir aracın gelmemesi sayesinde olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki sürücüler şaşkınlık yaşarken, trafik bir süre aksadı. Korku dolu anlar ise bölgeden geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.