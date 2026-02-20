Menü Kapat
Kamyonet dakikalar içinde demir yığınına dönüştü! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu - Ergene Çevre Yolu üzeri Deri OSB mevkiinde seyir halindeki kamyonet görenleri telaşlandırdı. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden Volkan D. idaresindeki kamyonetin ön kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden kamyonet sürücüsü Volkan D. araçtan atlayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında kamyonet kasasında bulunan ağaç ürünleri de zarar gördü. Sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. Ergene İlçe Trafik ve Çorlu Bölge Trafik ekipleri de trafik tedbiri aldı. Yanan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

