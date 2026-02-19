Menü Kapat
Yaşam
 Serhat Yıldız

Sakarya'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
14:10
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
14:10

ilçesi yolu Beşköprü mevkii üzerinde faaliyet gösteren şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevlerden yükselen dumanlar, kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, fabrika içerisinde bulunan personel tahliye edildi.

Sakarya'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı olay yerinde kontrollerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!
ETİKETLER
#d-100
#Serdivan
#Fabrika Yangını
#Kısa Süreli Yangın
#Tedbirli Tahliye
#Yaşam
