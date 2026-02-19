Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Aracıyla insanları ezmişti! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: 6 şahıs sınır dışı edildi

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs, araçla çok sayıda kişinin arasına kalmıştı. Kavgayla ilgili devam eden soruşturmada yakalanan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gaziantep'te 16 Şubat gecesi yaşanan olayda; iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Aracıyla insanları ezmişti! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: 6 şahıs sınır dışı edildi

Bıçaklı sopalı kavgaya dönüşen kavgayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aracıyla insanları ezmişti! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: 6 şahıs sınır dışı edildi

ARACIYLA İNSANLARIN ARASINA DALDI

Ortalığı savaş savaş alanına çeviren kavgada bir araç ise hızla gelerek insanların arasında dalmış, çok sayıda kişiye çarparak yaralamıştı. Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa darbeleri, darp ve aracın çarpması sonucu 9 şahıs yaralanmış, 9 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştı.

Aracıyla insanları ezmişti! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: 6 şahıs sınır dışı edildi

6'SI SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

