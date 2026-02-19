Aracıyla insanları ezmişti! Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişme: 6 şahıs sınır dışı edildi

Gaziantep'te 16 Şubat gecesi yaşanan olayda; yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçaklı sopalı kavgaya dönüşen kavgayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARACIYLA İNSANLARIN ARASINA DALDI

Ortalığı savaş savaş alanına çeviren kavgada bir araç ise hızla gelerek insanların arasında dalmış, çok sayıda kişiye çarparak yaralamıştı. Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa darbeleri, darp ve aracın çarpması sonucu 9 şahıs yaralanmış, 9 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştı.

6'SI SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.