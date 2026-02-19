Adana'da feci kaza! Öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var

Üçdutyeşilova Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan okul servisi, yol kenarındaki dereye düştü. Feci kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE 1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.