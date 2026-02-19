Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

Esra Sönmezer, magazin gündeminde oldukça dikkat çeken isimlerden biri olarak merak edildi. Ünlü ismin arama motorlarında hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:28

Magazin gündemine geçtiğimiz dakikalarda bomba gibi düşen Esra Sönmezer, evine aldığı temizlikçinin fiyatlarından dert yanmasıyla hayatı merak edildi. Peki, Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli? İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilenler…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Ünlü isim Esra Sönmezer, 26 Şubat 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 2002 yılında Güzellik Yarışması’na da katılarak adını geniş kitlelerce duyurmuştur.

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

Katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan Esra Sönmezer, Türkiye Güzeli seçildiği senelerde Dünya Güzeli yarışmasına katılmış ancak orada haksızlığa uğradığını iddia ederek tacını kabul etmedi. Tacı sahneye atarak kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

2002 yılında ayrıca annesini kaybetmesinin ardından ailesinin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara vermiş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra adını sinema, tiyatro gibi alanlarda duyurarak dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

ESRA SÖNMEZER KAÇ YAŞINDA?

Esra Sönmezer, 26 Şubat 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde ise 40 yaşındadır. Eğitimlerini alan Esra Sönmezler, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını şu sözlerle ifade ediyor. “Siyasi Bilimler okuyacaktım fakat her şey tesadüf olarak Müjdat Gezenle tanışmamla başladı. Tiyatro ve oyunculuk okudum. Sonra kendimi tiyatro sahnelerinde buldum oradan TV oradan sinema derken böyle oldu işte.”

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

Sadece sinema ya da tiyatro alanında aldığı eğitimlerle değil ayrıca da şan, solfej ve musiki dersleri de alan Sönmezer, kariyerinde kendini geliştirmeyi seven isimler arasında yer alıyor. Magazin gündeminin de sıklıkla takip ettiği isimlerden biri oluyor.

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

ESRA SÖNMEZER NERELİ?

İstanbul’da dünyaya gelen Esra Sönmezer, aslen Arnavut kökenlidir. Ailesinin İstanbul’a taşınmasıyla hayatı değişen Esra Sönmezer, Güzellik Yarışması’yla herkesin tanışığı bir isim haline geldi.

Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

Magazin gündeminin de oldukça dikkat çeken ismi Esra Sönmezer, geçtiğimiz dakikalarda temizlikçilere verilen ücretler konusunda yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Altan kimdir, kimin oğlu? Kerem Altan Defne Joy Foster’in neyi oluyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?
ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.