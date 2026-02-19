Magazin gündemine geçtiğimiz dakikalarda bomba gibi düşen Esra Sönmezer, evine aldığı temizlikçinin fiyatlarından dert yanmasıyla hayatı merak edildi. Peki, Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli? İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilenler…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Ünlü isim Esra Sönmezer, 26 Şubat 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 2002 yılında Güzellik Yarışması’na da katılarak adını geniş kitlelerce duyurmuştur.

Katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan Esra Sönmezer, Türkiye Güzeli seçildiği senelerde Dünya Güzeli yarışmasına katılmış ancak orada haksızlığa uğradığını iddia ederek tacını kabul etmedi. Tacı sahneye atarak kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

2002 yılında ayrıca annesini kaybetmesinin ardından ailesinin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara vermiş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra adını sinema, tiyatro gibi alanlarda duyurarak dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

ESRA SÖNMEZER KAÇ YAŞINDA?

Esra Sönmezer, 26 Şubat 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde ise 40 yaşındadır. Eğitimlerini alan Esra Sönmezler, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını şu sözlerle ifade ediyor. “Siyasi Bilimler okuyacaktım fakat her şey tesadüf olarak Müjdat Gezenle tanışmamla başladı. Tiyatro ve oyunculuk okudum. Sonra kendimi tiyatro sahnelerinde buldum oradan TV oradan sinema derken böyle oldu işte.”

Sadece sinema ya da tiyatro alanında aldığı eğitimlerle değil ayrıca da şan, solfej ve musiki dersleri de alan Sönmezer, kariyerinde kendini geliştirmeyi seven isimler arasında yer alıyor. Magazin gündeminin de sıklıkla takip ettiği isimlerden biri oluyor.

ESRA SÖNMEZER NERELİ?

İstanbul’da dünyaya gelen Esra Sönmezer, aslen Arnavut kökenlidir. Ailesinin İstanbul’a taşınmasıyla hayatı değişen Esra Sönmezer, Güzellik Yarışması’yla herkesin tanışığı bir isim haline geldi.

Magazin gündeminin de oldukça dikkat çeken ismi Esra Sönmezer, geçtiğimiz dakikalarda temizlikçilere verilen ücretler konusunda yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.