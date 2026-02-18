ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisi, oyuncu kadrosuna dahil olan Deniz Barut hayatıyla merak edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Deniz Barut dizide Psikolog Suna karakterini oynayacak. Peki, Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli? İşte detaylar…

DENİZ BARUT KİMDİR?

Başarılı oyuncu Deniz Barut, 29 Mart 1983’te Denizli’de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Denizli’de tamamlayan Barut, lise eğitimi için İzmir’e yerleşti. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Yapımcılığı Bölümü’nde mezun oldu.

Fotoğraf Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’de çeşitli sergilerde boy gösterdi. Sadece fotoğraf çekmeye olan tutkusuyla değil, 1997 yılında Elite Model Look Güzellik Yarışması’na katılarak ikinci olmasıyla adını geniş kitlelerce duyurdu.

Küçük yaşlardan beri voleybola olan ilgisini 2000 yılına kadar devam ettiren Deniz Barut, daha sonra voleybolu bırakıp İstanbul’a yerleşmesiyle oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuk alanında da Can Gürzap’ın Diyalog Enstitüsü’nde konuşma ve diksiyon dersleri alan Barut, oyunculuk anlamında kendini geliştirdi.

DENİZ BARUT KAÇ YAŞINDA?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 yılında dünyaya gelmiş, şimdilerde ise 42 yaşındadır. Küçük yaşlardan beri profesyonelce voleybol oynayan Barut, 2000 yılında bırakıp oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Oyunculuk alanında konuşma ve diksiyon dersleri alırken bir yandan da Şahika Tekand’ın oyunculuk akademisinde dersler almıştır.

İlk kez Star TV ekranlarında çalışmaya başlayan Deniz Barut, haber, spor ve yaşam haberlerini sunarak ekran macerasına başlamıştır. Profesyonel olarak oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım atmıştır.

DENİZ BARUT NERELİ?

Deniz Barut Denizli’de dünyaya gelmiş ve aslen Denizlili olduğu kamuoyunda yazan bilgiler arasındadır. Oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Barut, Lale Devri, Kara Para Aşk, Avlu gibi yapımlarda yer alarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Barut’un bu evliliğinde de iki olu bulunuyor. Deniz Barut ve eşi 2019 yılında boşanmış, daha sonra Barut, 2025 yılında Yüksel Aksu ile evlenmiştir.

Son zamanlarda Kuruluş Osman, Ateş Kuşları ve Başka Bir Gün dizileriyle de ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Deniz Barut, şimdilerde A.B.İ dizisiyle izleyiciyle buluşacak.