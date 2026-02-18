Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

Ünlü oyuncu Deniz Barut, ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi de psikolog Suna rolüyle ekranlara gelecekken, Deniz Barut hayatıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 13:38

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisi, kadrosuna dahil olan Deniz Barut hayatıyla merak edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Deniz Barut dizide Psikolog Suna karakterini oynayacak. Peki, Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli? İşte detaylar…

DENİZ BARUT KİMDİR?

Başarılı oyuncu Deniz Barut, 29 Mart 1983’te ’de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Denizli’de tamamlayan Barut, lise eğitimi için İzmir’e yerleşti. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Yapımcılığı Bölümü’nde mezun oldu.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

Fotoğraf Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’de çeşitli sergilerde boy gösterdi. Sadece fotoğraf çekmeye olan tutkusuyla değil, 1997 yılında Elite Model Look Güzellik Yarışması’na katılarak ikinci olmasıyla adını geniş kitlelerce duyurdu.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

Küçük yaşlardan beri voleybola olan ilgisini 2000 yılına kadar devam ettiren Deniz Barut, daha sonra voleybolu bırakıp İstanbul’a yerleşmesiyle oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuk alanında da Can Gürzap’ın Diyalog Enstitüsü’nde konuşma ve diksiyon dersleri alan Barut, oyunculuk anlamında kendini geliştirdi.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

DENİZ BARUT KAÇ YAŞINDA?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 yılında dünyaya gelmiş, şimdilerde ise 42 yaşındadır. Küçük yaşlardan beri profesyonelce voleybol oynayan Barut, 2000 yılında bırakıp oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Oyunculuk alanında konuşma ve diksiyon dersleri alırken bir yandan da Şahika Tekand’ın oyunculuk akademisinde dersler almıştır.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

İlk kez Star TV ekranlarında çalışmaya başlayan Deniz Barut, haber, spor ve yaşam haberlerini sunarak ekran macerasına başlamıştır. Profesyonel olarak oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım atmıştır.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

DENİZ BARUT NERELİ?

Deniz Barut Denizli’de dünyaya gelmiş ve aslen Denizlili olduğu kamuoyunda yazan bilgiler arasındadır. Oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Barut, Lale Devri, Kara Para Aşk, Avlu gibi yapımlarda yer alarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Barut’un bu evliliğinde de iki olu bulunuyor. Deniz Barut ve eşi 2019 yılında boşanmış, daha sonra Barut, 2025 yılında Yüksel Aksu ile evlenmiştir.

Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut nereli?

Son zamanlarda Kuruluş Osman, Ateş Kuşları ve Başka Bir Gün dizileriyle de ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Deniz Barut, şimdilerde A.B.İ dizisiyle izleyiciyle buluşacak.

ETİKETLER
#denizli
#oyuncu
#Abi Dizisi
#Deniz Barut
#Psikolog Suna
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.