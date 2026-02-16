Kerem Altan kimdir, kimin oğlu? Kerem Altan Defne Joy Foster’in neyi oluyor?

Yıllar önce Defne Joy Foster’in Kerem Altan’ın evinde ölü bulunması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman Defne Joy Foster’in ölümüyle gündemde yer alan Kerem Altan’ın özel hayatı merak edilmeye başlandı. Şimdilerde hakkında yeni iddialar ortaya atılan Kerem Altan’ın kim olduğu araştırılıyor. Defne Joy Foster’in ölümünde şüpheli olduğu iddia edilen Kerem Altan’ın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Kerem Altan kimdir? Kerem Altan kimin oğlu? Kerem Altan Defne Joy Foster’in neyi oluyor? Kerem Altan hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kerem Altan’a dair bilinmeyenler…

KEREM ALTAN KİMDİR?

Medya dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Kerem Altan, 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk medya sektöründe ve yazın dünyasında tanınan bir ailenin üyesi olarak dikkatleri üzerine çeken Altan, erken yaşta geniş çevreler edindi.

Özel hayatı hakkında kamuoyunda yeterli bilgi bulunmayan Kerem Altan, özellikle 2 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen Defne Joy Foster’in ölümüyle magazin dünyasında büyük ses getirdi. Medya sektörünün içinde büyümesine rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Altan hakkında pek fazla bilgi yer almıyor.

KEREM ALTAN KİMİN OĞLU?

Son zamanlarda magazin dünyasında adını sıkça duyduğumuz Kerem Altan, Türkiye'de edebiyat ve gazeteciliğin ses getiren isimleri arasında yer alan Ahmet Altan’ın oğlu, Çetin Altan’ın ise torunudur.

Eğitim hayatına, ne iş yaptığına ve özel yaşantısına dair pek fazla bilgi bulunamayan Kerem Altan, kariyerinin ilk yıllarında medya sektöründe çalıştı. Daha sonra finans alanına doğru yönelen Altan, bir dönem babası Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmeni olduğu gazetede yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü.

Bu süreçte gazetenin yayın süreçlerinde aktif rol oynayan Kerem Altan’ın, Türkiye'den ayrılarak bir süre yurt dışında yaşadığı ve kariyerini farklı bir alana yönlendirdiği öğrenildi. Şimdilerde hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Altan, çeşitli iddialarla yeniden gündemde yerini alıyor.

KEREM ALTAN DEFNE JOY FOSTER’İN NEYİ OLUYOR?

Defne Joy Foster’in ölümünde şüpheli olduğu iddia edilen Kerem Altan’ın ünlü oyuncunun neyi olduğu merak ediliyor. Özellikle 2 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen Defne Joy Foster’in ölümüyle magazin dünyasında adı geçen Altan, merakla araştırılıyor.

Kerem Altan ve Defne Joy Foster’in geçmişte arkadaş oldukları biliniyor. İkili arasındaki ilişki ise merak edilenler arasında yer alıyor. Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde arkadaşı Kerem Altan’ın İstanbul Caddebostan'daki evinde astım ve ilaçlı alkollü içecek tüketiminin neden olduğu kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybetmişti.

Defne Joy Foster’in ölümüne sebep olan olay gecesi ikilinin Beyoğlu’nda bir eğlence mekânında tanıştığı ve ardından Kerem Altan’ın evin gittikleri belirtilmişti. Arkadaş oldukları bilinen ikiliden Altan, ifadesinde Defne Joy Foster ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu fakat bir birliktelik yaşamadıklarını açıklamıştı.

Defne Joy Foster’in Kerem Altan’ın evinde ölü bulunması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve yaşanan olay sonrası ambulansın geç çağırıldığı iddiaları kamuoyunda bir hayli tartışma oluşturmuştu. Daha sonra Altan, “Yardım yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlamasıyla yargılanmış ve 2015 yılında 2 ay hapis cezası almış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Defne Joy Foster’in ölümünde Kerem Altan’ın şüpheli olduğu iddia edilmişti. Yıllar boyunca olayla ilgi farklı iddialar gündeme gelmeye devam etti. Şimdilerde ise Altan hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. 15 yıl önce kızı Defne Joy Foster'ı kaybeden anne Hatice Foster, kızının ölümüne dair iddialarda bulundu. İddiaların odağındaki isim ise Kerem Altan oldu.

DEFNE JOY FOSTER’İN ANNESİNDEN KEREM ALTAN HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİALAR!

Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu. Astım ilaçlarını alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten Hatice Foster, kızının ölümüne dair iddialarda bulundu. O gece kızının gittiği Ahmet Altan'ın oğlu Mehmet Altan'ın evinde Tolga Karel'in de olduğunu belirten Foster, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı, Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırıyor. Eşi gelmiyor, Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı.”

Kerem Altan’ın kızının ölümüne sebep olduğunu söyleyen Hatice Foster, şu ifadelere yer verdi:

“Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler. Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç yasaklı madde kullanmadı.”