Gündem
Bebeğe şiddet uygulayıp, sakat bırakan hemşireden şoke eden savunma! "Ben de bir anneyim"

Kahramanmaraş’ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak sakat kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire, hakim karşısına çıktı. Hemşirenin mahkeme salonunda yaptığı savunma şoke etti. Kendisinin de bir anne olduğunu söyleyen cani kadın, "Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum" dedi.

Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs 2021 tarihinde Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde vicdanları sızlatan, kan donduran bir olay meydana gelmişti...

Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklama kararı verildi.

Bebeğe şiddet uygulayıp, sakat bırakan hemşireden şoke eden savunma! "Ben de bir anneyim"

Kan donduran olayın ardından Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Bebeğe şiddet uygulayıp, sakat bırakan hemşireden şoke eden savunma! "Ben de bir anneyim"

"ZARAR VERME AMACIYLA YAPMADIM"

Bebeğe şiddet uygulayan H.D.B'ye söz verildi. Yaptığı davranışın bir anlık refleks ile olduğunu öne süren H.D.B., "Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı" diye konuştu.

Bebeğe şiddet uygulayıp, sakat bırakan hemşireden şoke eden savunma! "Ben de bir anneyim"

Sanık müdafi avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamile iken bebeğe down sendromu teşhisi konulduğunu belirterek, "Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

Müvekkilinin böyle bir hastalığı olmadığını belirten davacı vekili Av. Sait Bolat, "Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA 1 NİSAN'A ERTELENDİ

Öte yandan, her iki taraf da gelen Adli Tıp Kurumu’nun raporunu kabul etmedi.
Beyanların ardından mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik hususların tamamlanması karar verirken, duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.

