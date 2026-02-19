Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yüksek limitli kredi umudu hüsranla bitti! Kredi notunu yükselecek sandı, milyonluk borcu oldu

Antalya'da yaşayan A.C. isimli vatandaş, kredi danışmanlığı profili adı altında yayın yapan şahıslar tarafından ağa düşürüldü. Fndeks notunu yükseltilere yüksek limitli kredi kullanmayı uman vatandaş tam 1 milyon 650 bin lira dolandırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüksek limitli kredi umudu hüsranla bitti! Kredi notunu yükselecek sandı, milyonluk borcu oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:04

Antalya'da yaşayan A.C. isimli vatandaş, sosyal medyada kullanılan bir uygulama üzerinden kredi danışmanlığı profili adı altında yayın yapan şahıslardan yardım istedi. Findeks notunu yükselterek yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaş dolandırıcıların eline düştü.

PEŞ PEŞE KREDİ ÇEKTİLER

Bu beyanlar üzerine birçok bankada hesap açtırdığını aktaran müşteki, online bankacılık şifreleri ile kimlik bilgilerini şahıslarla paylaştığını, bilgisi dışında toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi çekilerek şüphelilerin hesaplarına yatırıldığını öğrendiğini kaydetti.

BİR DAHA KİMSEYE ULAŞAMADI

Dolandırıldığını fark ettikten sonra şüpheli şahıslara bir daha ulaşamadığını belirten müşteki, şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.V. olduğu tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için yeni rota hesaplandı! Filiz Eryılmaz kritik eşik için rakam verdi
Balık yerine tarih yakaladı! Ağdan çıkan küp müzeye teslim edildi
Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?
ETİKETLER
#dolandırıcılar
#Findeks Notu
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Kredi Dolandırıcılığı
#Antalya Polisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.