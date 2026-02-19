Yüksek limitli kredi umudu hüsranla bitti! Kredi notunu yükselecek sandı, milyonluk borcu oldu

Antalya'da yaşayan A.C. isimli vatandaş, sosyal medyada kullanılan bir uygulama üzerinden kredi danışmanlığı profili adı altında yayın yapan şahıslardan yardım istedi. Findeks notunu yükselterek yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaş dolandırıcıların eline düştü.

PEŞ PEŞE KREDİ ÇEKTİLER

Bu beyanlar üzerine birçok bankada hesap açtırdığını aktaran müşteki, online bankacılık şifreleri ile kimlik bilgilerini şahıslarla paylaştığını, bilgisi dışında toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi çekilerek şüphelilerin hesaplarına yatırıldığını öğrendiğini kaydetti.

BİR DAHA KİMSEYE ULAŞAMADI

Dolandırıldığını fark ettikten sonra şüpheli şahıslara bir daha ulaşamadığını belirten müşteki, şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.V. olduğu tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.