Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Balık yerine tarih yakaladı! Ağdan çıkan küp müzeye teslim edildi

Bursa'da balıkçılık yapan vatandaş ağlarına takılan küp ile şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir şey yaşadığını belirten balıkçı incelenmek üzere küpü müzeye teslim etti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
11:34
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
11:34

Bursa’nın Göllüce Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Osman Erim, sabah saatlerinde kayığıyla göle açıldığı esnada ağlarına takılan garip bir cismi fark etti. Balığa benzemeyen nesneyi incelemek için hızla kıyıya çıkan Erim, ağlarına takılmış tarihi olduğu düşünülen bir küp ile karşı karşıya kaldı.

Balık yerine tarih yakaladı! Ağdan çıkan küp müzeye teslim edildi

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ağlara takılan küpün duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri de kıyıya akın ederken, bulunan küp yetkililere teslim edildi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Osman Erim, "Göllüce Mahallesi'nde yaşıyorum, doğduğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Her zamanki gibi ağlarımızı attık ve ağlarımıza böyle bir nesne takıldı. Ne olduğunu anlayamayınca hemen jandarma ve müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. İnşallah tarihi bir değeri vardır ve 'imize bir değer daha katar. Neredeyse 30-35 yıllık balıkçıyım ama ağlarımıza ilk defa böyle bir şey takıldı" ifadelerini kullandı.

Balık yerine tarih yakaladı! Ağdan çıkan küp müzeye teslim edildi

HANGİ DÖNEM AİT OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

Küpü bulan Osman Erim'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, yapılacak bilimsel incelemeler sonucunda küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığının netlik kazanacağını belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
#İznik
#balıkçı
#Tarihi Kupa
#Osman Erim
#Göllüce Mahallesi
#Yaşam
