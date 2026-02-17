Tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Kepez ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kaçak yollarla satışa sunulduğu tespit edilen 68 adet kol dedektörü, 10 adet el dedektörü ve 13 adet alan tarama dedektörü ele geçirildi.

Aramaların devamında ise tarihi eser niteliği taşıyan 63 adet sikke, 6 adet obje ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 860 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.