Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
12°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ekipler, 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda dedektör, tarihi sikke ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
17:39
|
17.02.2026
17.02.2026
17:43

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kepez'de düzenlediği operasyonda yaklaşık 4.86 milyon TL değerinde kaçak dedektör, tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirerek bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele operasyonu düzenledi.
Operasyonda 68 kol, 10 el ve 13 alan tarama dedektörü ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 63 adet sikke, 6 adet obje ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 860 bin TL olarak belirlendi.
Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Kepez ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kaçak yollarla satışa sunulduğu tespit edilen 68 adet kol dedektörü, 10 adet el dedektörü ve 13 adet alan tarama dedektörü ele geçirildi.

DEĞERLERİ 5 MİLYONA YAKIN

Aramaların devamında ise tarihi eser niteliği taşıyan 63 adet sikke, 6 adet obje ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 860 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

TGRT Haber
