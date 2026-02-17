Silah şakası pahalıya patladı! Sokak fotoğrafçısını korkutan şahsa para cezası

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir caddede fotoğrafını çekmek istediği 19 yaşındaki F.Ç. isimli şahısın oyuncak silah çekmesiyle korkan Selim Çalışkan, o anlarla alakalı röportaj vermişti. Haberin internette hızla yayılmasının ardından polis ekipleri F.Ç.’ye şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ekipler, 19 yaşındaki şahsa bin 764 lira ceza yazdı.