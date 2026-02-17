Tavuklarını telef eden köpekleri katletti! Önce serbest bırakıldı, sonra cezaevine gönderildi

Bodrum'da geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda; C.Ö. isimli şahıs, iki köpeği ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak katletti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

TAVUKLARINI TELEF ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adliyeye sevk edilen C.Ö. ifadesinde, köpeklerin tavuklarına saldırdığını ve onları yediğini öne sürerek bu nedenle ateş açtığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcının deliller doğrultusunda karara itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.