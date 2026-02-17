Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti kebap için şehirdeki restoranlarda telaş başladı. Kentin tescilli lezzetini yıllardır müşterilerine sunan kebap ustaları, Ramazan'da müşterilerin talebini karşılamak için çalışıyor. Kebabın yapılacağı kuzu eti sinirlerinden ayrılıyor ve "zırh" olarak tabir edilen büyük bıçakla defalarca çekiliyor. Bu işlem, kebabın lezzetine lezzet katıyor. Etin zırhla çekilip tuz ve kırmızı toz biber kullanılarak yoğrulmasının ardından şişlere saplanan Adana kebabı, lokantalarda mangal ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Kebabın yanında ücretsiz olarak ikram edilen 8-10 çeşit yöresel meze, salata, ezme ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen menüler, iftar saatlerinde hem göze hem de mideye hitap etmeye hazırlanıyor.

KEBABA RAĞBET OLACAK

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Her Ramazan ayında bereket oluyor, Ramazan ayları o kadar bereketli oluyor ki dağıttıkların, verdiklerin gözüne hiç gelmiyor. İnsanlar her Ramazan olduğu gibi yine bu sene de kebaba doyacaklar. Kebaba rağbet olacak" ifadelerini kullandı.



ADANA KEBAP HEM GÖZÜ HEM DE MİDEYİ DOYURUR

Adana kebabın iftarda ağır olmayacağını da belirten Aydın, "Çünkü Adana kebabın içinde doğal yağı var. O yağ insana ağır gelmez, hafif bile gelir. Adana kebabın yanında mercimek çorbası ve 8-10 çeşit salatasıyla hem gözü hem de mideyi doyurur" dedi.

BİZDE MENÜ FALAN YOK

Ramazan'daki menü dayatmasına da değinen Yaşar Aydın, "İnsanlar Ramazan için menü ve kafa karıştırıcı şeyler yapıyor. Bizde menü falan yok. Ramazan'dan önce Adana kebap ne kadarsa Ramazan ayında da o şekilde olacak. Çorbalar da ikram olacak" diye konuştu.





ADANA KEBAP İFTARDA AĞIR OLMAZ

Kebap yemeye gelen vatandaşlardan Cüneyt Altun, "Adana kebap iftarda ağır olmaz. Ölçülü bir şekilde tüketilirse hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum, herkesi kebap yemeye davet ediyorum" dedi.