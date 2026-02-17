Menü Kapat
Benim Sayfam
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

Ramazan ayına sayılı günler kala Adanalı kebapçılar 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. 8-10 çeşit mezeyle servis edilen Adana kebaplar iftarda hem göz hem de mideyi doyuracak. Oruçlarını eşsiz bir lezzetle açmak için mekanların yolunu tutacak olan vatandaşları bekleyen işletmeciler, Ramazan ayının bereketini karşılamak için mesaiye hazır.

Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti kebap için şehirdeki restoranlarda telaş başladı. Kentin tescilli lezzetini yıllardır müşterilerine sunan kebap ustaları, 'da müşterilerin talebini karşılamak için çalışıyor. Kebabın yapılacağı kuzu eti sinirlerinden ayrılıyor ve "zırh" olarak tabir edilen büyük bıçakla defalarca çekiliyor. Bu işlem, kebabın lezzetine katıyor. Etin zırhla çekilip tuz ve kırmızı toz biber kullanılarak yoğrulmasının ardından şişlere saplanan Adana kebabı, lokantalarda mangal ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Kebabın yanında ücretsiz olarak ikram edilen 8-10 çeşit yöresel meze, salata, ezme ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen menüler, iftar saatlerinde hem göze hem de mideye hitap etmeye hazırlanıyor.

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

KEBABA RAĞBET OLACAK

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Her Ramazan ayında bereket oluyor, Ramazan ayları o kadar bereketli oluyor ki dağıttıkların, verdiklerin gözüne hiç gelmiyor. İnsanlar her Ramazan olduğu gibi yine bu sene de kebaba doyacaklar. Kebaba rağbet olacak" ifadelerini kullandı.

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

ADANA KEBAP HEM GÖZÜ HEM DE MİDEYİ DOYURUR

Adana kebabın iftarda ağır olmayacağını da belirten Aydın, "Çünkü Adana kebabın içinde doğal yağı var. O yağ insana ağır gelmez, hafif bile gelir. Adana kebabın yanında mercimek çorbası ve 8-10 çeşit salatasıyla hem gözü hem de mideyi doyurur" dedi.

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

BİZDE MENÜ FALAN YOK

Ramazan'daki menü dayatmasına da değinen Yaşar Aydın, "İnsanlar Ramazan için menü ve kafa karıştırıcı şeyler yapıyor. Bizde menü falan yok. Ramazan'dan önce Adana kebap ne kadarsa Ramazan ayında da o şekilde olacak. Çorbalar da ikram olacak" diye konuştu.

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır

ADANA KEBAP İFTARDA AĞIR OLMAZ

Kebap yemeye gelen vatandaşlardan Cüneyt Altun, "Adana kebap iftarda ağır olmaz. Ölçülü bir şekilde tüketilirse hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum, herkesi kebap yemeye davet ediyorum" dedi.

Önce gözü sonra mideyi dolduruyor! Adana'da restoranlar Ramazan için hazır
