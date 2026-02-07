David Beckham'dan kebap şov! Kendi elleriyle lavaş pişirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son dönemde en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile sorunlar yaşayan David Beckham, dün gittiği Katar'da mutfağa girdi. Kebap yerken görüntülenen David Beckham, bir de lavaş pişirdi.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan David Beckham, Katar seyahati sırasında kebap yemeyi ihmal etmedi. O anları takipçileriyle paylaşan David Beckham'a birçok Türk takipçisinden de yorum yağdı.
Beckham, ziyaret ettiği yerel bir işletmede sadece yemek yemekle kalmadı, bir de fırının başına geçti. Lavaş yapan David Beckham mutfaktaki hünerlerini de gösterdi.
Beckham ailesinde yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Brooklyn Beckham kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.