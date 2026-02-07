David Beckham'dan kebap şov! Kendi elleriyle lavaş pişirdi

Son dönemde en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile sorunlar yaşayan David Beckham, dün gittiği Katar'da mutfağa girdi. Kebap yerken görüntülenen David Beckham, bir de lavaş pişirdi.

DAVID BECKHAM'DAN KEBAP ŞOV

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan David Beckham, Katar seyahati sırasında kebap yemeyi ihmal etmedi. O anları takipçileriyle paylaşan David Beckham'a birçok Türk takipçisinden de yorum yağdı.

DAVID BECKHAM FIRIN BAŞINA GEÇTİ, LAVAŞ PİŞİRDİ

Beckham, ziyaret ettiği yerel bir işletmede sadece yemek yemekle kalmadı, bir de fırının başına geçti. Lavaş yapan David Beckham mutfaktaki hünerlerini de gösterdi.

OĞLU, DAVID BECKHAM'I TAMAMEN SİLDİ

Beckham ailesinde yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Brooklyn Beckham kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.