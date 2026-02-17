Çernobil’de korkutan araştırma: Çalışanların çocuklarında mutasyon keşfedildi

Bu kez bilim insanları farklı bir yola başvurdu. Çocukların genomunda, ebeveynlerinde bulunmayan ve birbirine çok yakın bölgelerde yer alan “kümeleşmiş de novo mutasyonlar”a (cDNM) odaklanıldı.

En az iki mutasyonun kısa bir DNA segmentinde birlikte görülmesiyle tanımlanan bu kümelerin, radyasyonun yol açtığı DNA kırıkları sonucunda ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. DNA onarım süreci kusursuz işlemediğinde ise bu kırıklar geride mutasyon kümeleri bırakabiliyor. Yani mesele tek bir değişiklik değil; küçük ama dikkat çekici kümeler.