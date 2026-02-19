Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?

Empa Elektronik halka arz talep toplama süreci bugün (19 Şubat) başladı. Şirketin hisse senetlerini halka sunarak piyasalarda işlem görmeye başlamasıyla başvurular yoğun ilgi görüyor. Empa Elektronik borsada XKTUM kodu ile işlem görecek. Empa Elektronik halka arzında toplam 38 milyon TL lot dağıtımı olacak. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 836 milyon lira olacak. Katılımcı sayısına göre olası pay miktarı belli olurken 19-20 Şubat tarihinde talep toplanacak. Peki Empa elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte, Empa Elektronik halka arz işlemlerinin detayları…

Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 11:37

Elektronik bileşen sektörünün önde gelen ve güvenilir firmalarından birisi olan Empa Elektronik oluyor. Empa Elektronik halka arzında payların yüzde 60’ı bireysel yatırımcıya ve yüzde 40’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Empla Elektronik CEO’su Murat Sarpel halka arz işlemlerinin detaylarını açıkladı. 42 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirlecek halka arzda sabit fiyatla talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermatesi 141 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılacak 29 milyon TL norminal değer payt ve ortakların sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL değerli pay satışa sunulacak. Peki Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, halka arza ilişkin yapılan açıklamanın detayları…

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ 2026 NE ZAMAN?

Yatırımcıların portföy listelerine eklemek için merakla beklediği Empa Elektronik halka arz talep toplama işlemleri bugün başladı. Talep toplama işlemleri 19-20 Şubat 2026 tarihleria rasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem yapabilecek.

Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel düzenlediği toplantıda halka arz işlemlerinin detaylarını açıkladı. 42 aracı kurumun katılımıyla yapılacak halka arzda 19-20 Şubat tarihlerinde pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 38 milyon TL norminal değerli pay satışa sunulurken halka arzın büyüklüğü 836 milyon TL olacak. Empa Elektronik şirketinin halka açıklık oranı ise yüzde 22,35 olarak belirlendi.

Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzda payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 40 ise yine benzer şekilde yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsil edilecek. Katılım endeksiye uygun olan Empa Elektronik hisseleri, Ana Pazar’da XKTUM kodu ile işlem görecek.

EMPA ELEKTRONİK KAÇ LOT VERİR?

Açıklanan verilere göre toplam 38 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda, katılımcı sayısına göre olacağı dağılım şu şekilde;
150 Bin Katılım: 152 Lot (3.344 TL)

350 Bin Katılım: 65 Lot (1.430 TL)

700 Bin Katılım: 33 Lot (726 TL)

1.1 Milyon Katılım: 21 Lot (462 TL)

2.2 Milyon Katılım: 11 Lot (242 TL)

Empa Elektronik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Empa Elektronik katılım endeksine uygun mu?

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Empa Elektronik halka arzı tüm büyük bankalar ve aracı kurumlarda yer alacak. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve özel bankalardan Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, QNB, ING, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım, Albaraka Türk ve Türkiye Finans üzerinden işlem yapılabilecek.

