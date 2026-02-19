İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü! Servis minibüsü altında kaldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde market alışverişinden dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz, karşıdan karşıya geçtiği sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün altında kaldı.

Feci kazayı gören vatandaşlar, yaşlı kadının yardımına koşup hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Poyraz’ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.