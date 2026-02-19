Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü! Servis minibüsü altında kaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde market alışverişinden dönen yaşlı bir kadın, servis minibüsünün altında kaldı. Feci olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde market alışverişinden dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz, karşıdan karşıya geçtiği sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün altında kaldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü! Servis minibüsü altında kaldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde marketten dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz, karşıdan karşıya geçerken servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi.
80 yaşındaki Şükran Poyraz, karşıdan karşıya geçtiği sırada bir servis minibüsünün altında kaldı.
Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.
Poyraz'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü! Servis minibüsü altında kaldı

Feci kazayı gören vatandaşlar, yaşlı kadının yardımına koşup hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü! Servis minibüsü altında kaldı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Poyraz’ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kayseri'de skandal görüntü! Teravih sırasında camiye torpil attı
Sünnilere hakaret etmişti! Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
