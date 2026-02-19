Sünnilere hakaret etmişti! Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

TEPKİ YAĞMIŞTI...

Tepkilere neden olan olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçit. Deniz Sinan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Dün hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Sinan Demir, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.