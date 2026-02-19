Sünnilere hakaret etmişti! Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul
İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
Tepkilere neden olan olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçit. Deniz Sinan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Dün hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Sinan Demir, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.