Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Türkiye’de kırsal nüfusun yıllar içinde giderek azalması yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ülke nüfusu 2025'te 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Ancak toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2024'te %93,4 iken, geçen yıl %93,6'ya yükseldi. Böylece belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e kadar geriledi. Türkiye’nin bu oran ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığı da dikkat çekiyor.