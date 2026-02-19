Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Kategoriler
Türkiye’de kırsal nüfus oranı geçen yıl %6,4’e kadar geriledi. Buna karşılık Avrupa’da birçok ülkede kırsalda yaşayanların oranı %30’un üzerinde bulunuyor. Türkiye, bu çerçevede kırsal nüfus payında Avrupa’da ilk 20 ülke arasına dahi giremiyor.
Ekonomist Fatih Keresteci ise bu dönüşümün ekonomik sonuçlarına dikkat çekiyor! İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Türkiye’de kırsal nüfusun yıllar içinde giderek azalması yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.
TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ülke nüfusu 2025'te 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
Ancak toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2024'te %93,4 iken, geçen yıl %93,6'ya yükseldi. Böylece belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e kadar geriledi. Türkiye’nin bu oran ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığı da dikkat çekiyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Peninsula Finans Yönetici Ortağı Fatih Keresteci, köyden kente göçün Türkiye'nin temel problemlerinden biri olduğunu belirterek, “Üstelik bunun hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmiş olması meseleyi daha da pekiştiriyor” dedi.
Bu eğilimin kırsalda tarımsal üretim potansiyelini azalttığını, kentte ise barınma talebini yükselttiğini belirten Fatih Keresteci, “Bunun doğal sonucu, gıda ve kira enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.
KIRSAL NÜFUSU EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Dünya Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre ise kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı en yüksek 20 Avrupa ülkesi şöyle sıralanıyor:
-Moldova: %56,40
-Bosna Hersek: %49,29
-Slovakya: %45,83
-Romanya: %45,12
-Slovenya: %43,56
-Sırbistan: %42,63
-Hırvatistan: %41,06
-Avusturya: %40,18
-Kuzey Makedonya: %40,13
-Polonya: %39,67
-İrlanda: %35,24
-Arnavutluk: %34,62
-Portekiz: %31,58
-Letonya: %31,18
-Karadağ: %31,16
-Litvanya: %31,06
-Estonya: %29,98
-Ukrayna: %29,72
-İtalya: %27,71
-Macaristan: %26,82
Listede yer alan ülkelere bakıldığında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kırsal nüfusun daha yüksek olduğu görülüyor. Bu tablo, ülkelerin özellikle gelişmişlik düzeyi ve coğrafi yapısına göre şekilleniyor.
Öte yandan daha gelişmiş orta ve batı Avrupa ülkelerinde de kırsal nüfus oranı çok düşük seviyelerde değil. Almanya’da %22,1 olan kırsal nüfus oranı Fransa’da %17,96 olarak ölçülüyor.
Rakamlar, birçok Avrupa ülkesinde kırsal nüfus oranının, Türkiye’nin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.
NÜFUS YAYILIRSA KİRA FİYATLARI DÜŞEBİLİR
Uzmanlar, Avrupa’daki kırsal bölgelerin gelişmekte olan ülkelerdeki gibi “geleneksel köy” yapısından farklı olduğunu da belirterek, “Çoğunda altyapı ve ulaşım imkanları, şehirlerle neredeyse aynı standartlara sahip. Dolayısıyla ‘erişilebilirlik’ kriteri burada öne çıkıyor. Avrupa’da birçok kişi kırsalda yaşayıp şehirde çalışıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.
Türkiye’de de “köye dönüş” konusunun yeniden ele alınması ve bu konunun daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Büyük şehirlerde konut ve kira bedelleri ile gıda fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Nüfusu ülke geneline yaymayı başarabilirsek, bu alanlardaki enflasyonist baskıların da azaldığını görebiliriz” görüşünü öne sürüyor.