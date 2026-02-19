Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Şubat 19, 2026 10:38
1
kırsal nüfus

Türkiye’de kırsal nüfus oranı geçen yıl %6,4’e kadar geriledi. Buna karşılık Avrupa’da birçok ülkede kırsalda yaşayanların oranı %30’un üzerinde bulunuyor. Türkiye, bu çerçevede kırsal nüfus payında Avrupa’da ilk 20 ülke arasına dahi giremiyor.

Ekonomist Fatih Keresteci ise bu dönüşümün ekonomik sonuçlarına dikkat çekiyor! İşte detaylar ve tüm rakamlar...
 


 

2
Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Türkiye’de kırsal nüfusun yıllar içinde giderek azalması yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ülke nüfusu 2025'te 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. 

Ancak toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2024'te %93,4 iken, geçen yıl %93,6'ya yükseldi. Böylece belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e kadar geriledi. Türkiye’nin bu oran ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığı da dikkat çekiyor.

 

3
Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Peninsula Finans Yönetici Ortağı Fatih Keresteci, köyden kente göçün Türkiye'nin temel problemlerinden biri olduğunu belirterek, “Üstelik bunun hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmiş olması meseleyi daha da pekiştiriyor” dedi.

Bu eğilimin kırsalda tarımsal üretim potansiyelini azalttığını, kentte ise barınma talebini yükselttiğini belirten Fatih Keresteci, “Bunun doğal sonucu, gıda ve kira enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

 

4
Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

KIRSAL NÜFUSU EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünya Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre ise kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı en yüksek 20 Avrupa ülkesi şöyle sıralanıyor:

-Moldova: %56,40

-Bosna Hersek: %49,29

-Slovakya: %45,83

-Romanya: %45,12

-Slovenya: %43,56

-Sırbistan: %42,63

-Hırvatistan: %41,06

 

5
Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

-Avusturya: %40,18

-Kuzey Makedonya: %40,13

-Polonya: %39,67

-İrlanda: %35,24

-Arnavutluk: %34,62

-Portekiz: %31,58

-Letonya: %31,18

-Karadağ: %31,16

-Litvanya: %31,06

-Estonya: %29,98

-Ukrayna: %29,72

-İtalya: %27,71

-Macaristan: %26,82

6
Kırsal nüfusu yüksek ülkeler belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Listede yer alan ülkelere bakıldığında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kırsal nüfusun daha yüksek olduğu görülüyor. Bu tablo, ülkelerin özellikle gelişmişlik düzeyi ve coğrafi yapısına göre şekilleniyor.

Öte yandan daha gelişmiş orta ve batı Avrupa ülkelerinde de kırsal nüfus oranı çok düşük seviyelerde değil. Almanya’da %22,1 olan kırsal nüfus oranı Fransa’da %17,96 olarak ölçülüyor.

Rakamlar, birçok Avrupa ülkesinde kırsal nüfus oranının, Türkiye’nin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

7
kırsal nüfus

NÜFUS YAYILIRSA KİRA FİYATLARI DÜŞEBİLİR 

Uzmanlar, Avrupa’daki kırsal bölgelerin gelişmekte olan ülkelerdeki gibi “geleneksel köy” yapısından farklı olduğunu da belirterek, “Çoğunda altyapı ve ulaşım imkanları, şehirlerle neredeyse aynı standartlara sahip. Dolayısıyla ‘erişilebilirlik’ kriteri burada öne çıkıyor. Avrupa’da birçok kişi kırsalda yaşayıp şehirde çalışıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye’de de “köye dönüş” konusunun yeniden ele alınması ve bu konunun daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Büyük şehirlerde konut ve kira bedelleri ile gıda fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Nüfusu ülke geneline yaymayı başarabilirsek, bu alanlardaki enflasyonist baskıların da azaldığını görebiliriz” görüşünü öne sürüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.