Bursa iftar çadırı yerleri 2026! Yıldırım, Nilüfer, Mudanya iftar çadırı nerede?

Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçe belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa iftar çadırı yerleri duyuruldu. Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ilçelerinde iftar çadırlarının kurulacağı yerler belli oldu. Bugünden itibaren çadırlar Ramazan ayı boyunca kurulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda paylaşalım! Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan'da, bu güzel ayın bereketini hep birlikte paylaşmak için sabit iftar noktalarımız ile bu yıl da sizlerleyiz." ifadelerini kullandı. Peki Bursa iftar çadır yerleri nerede? İşte Yıldırım, Nilüfer, Mudanya iftar çadır yerleri...

BURSA İFTAR ÇADIR YERLERİ NEREDE 2026?

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca 4 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. İftar çadırları Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı, İnegöl Çarşı içi BURPARK alan otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi Elvan Düğün Salonu'nda kurulacak.

YILDIRIM İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Yıldırım Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 14 farklı noktada iftar yemeği verilecek. Yıldırım Belediyesi tarafından iftar yemeği verilecek olan yerler şöyle:

Mümine Şeremet Uymayan Kütüphanesi

Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi

Barış Manço Mimar Sinan Kütüphanesi

Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi

Değirmenönü Merkez Camii

Yiğitler Haci İbrahim Altan Camii

Piremir Hançerli Medresesi

Hacivat Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi

Çınarönü Kapalı Spor Salonu

Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı (Eski Fakülte Meydanı)

Yıldırım Bayezid Aşevi (Beyazıt Mahallesi)

Şükraniye Sarı Camii

Emir Sultan Camii

Davutdede Camii

NİLÜFER İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Nilüfer Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Üçevler Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde iftar yemeği verilecek. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere ilçede oturan bütün vatandaşlara iftar yemeği hizmeti sunulacak.

MUDANYA İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Mudanya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca MUDAŞ Sahil Otoparkı önü ve Güzelyalı Yat Limanı girişinde iftar çadırı kurulacak. Mudanya Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu Ramazan, Mudanya’da buluşuyoruz! İftar çadırlarımız, mahalle programlarımız, Ramazan Pazarları ve etkinliklerimizle Mudanya’nın dört bir yanında yine bir arada olacağız. Paylaşarak çoğalacağımız, dayanışmayla güçleneceğimiz bir ay diliyor, Ramazan buluşmalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BURSA İFTAR ÇADIRLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin 81 ilinde iftar çadırları kuruluyor. Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar ücretsiz bir şekilde oruçlarını açabiliyorlar.