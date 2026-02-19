Bursa iftar çadırı yerleri 2026! Yıldırım, Nilüfer, Mudanya iftar çadırı nerede?

Kategoriler
Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçe belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa iftar çadırı yerleri duyuruldu. Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ilçelerinde iftar çadırlarının kurulacağı yerler belli oldu. Bugünden itibaren çadırlar Ramazan ayı boyunca kurulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda paylaşalım! Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan'da, bu güzel ayın bereketini hep birlikte paylaşmak için sabit iftar noktalarımız ile bu yıl da sizlerleyiz." ifadelerini kullandı. Peki Bursa iftar çadır yerleri nerede? İşte Yıldırım, Nilüfer, Mudanya iftar çadır yerleri...
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca 4 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. İftar çadırları Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı, İnegöl Çarşı içi BURPARK alan otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi Elvan Düğün Salonu'nda kurulacak.
Yıldırım Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 14 farklı noktada iftar yemeği verilecek. Yıldırım Belediyesi tarafından iftar yemeği verilecek olan yerler şöyle:
Mümine Şeremet Uymayan Kütüphanesi
Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi
Barış Manço Mimar Sinan Kütüphanesi
Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi
Değirmenönü Merkez Camii
Yiğitler Haci İbrahim Altan Camii
Piremir Hançerli Medresesi
Hacivat Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi
Çınarönü Kapalı Spor Salonu
Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı (Eski Fakülte Meydanı)
Yıldırım Bayezid Aşevi (Beyazıt Mahallesi)
Şükraniye Sarı Camii
Emir Sultan Camii
Davutdede Camii
Nilüfer Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Üçevler Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde iftar yemeği verilecek. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere ilçede oturan bütün vatandaşlara iftar yemeği hizmeti sunulacak.
Mudanya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca MUDAŞ Sahil Otoparkı önü ve Güzelyalı Yat Limanı girişinde iftar çadırı kurulacak. Mudanya Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu Ramazan, Mudanya’da buluşuyoruz! İftar çadırlarımız, mahalle programlarımız, Ramazan Pazarları ve etkinliklerimizle Mudanya’nın dört bir yanında yine bir arada olacağız. Paylaşarak çoğalacağımız, dayanışmayla güçleneceğimiz bir ay diliyor, Ramazan buluşmalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin 81 ilinde iftar çadırları kuruluyor. Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar ücretsiz bir şekilde oruçlarını açabiliyorlar.