Adıyaman'da heyelan yıktı geçti! Bir ev yıkıldı, bir ev hasar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışların ardından ilçedeki Cirit Meydan Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Daha önce riskli alan olarak belirlenen ve tedbir olarak boşaltılan Saniye Solak isimli vatandaşa ait ev heyelan sonrası kaydı. Evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Heyelan ile birlikte ev kayarak yıkıldı.

Aynı bölgedeki Yusuf Aslan'a ait ev de hasar gördü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak şerit çekti.