TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesinde öğle saatlerinde kağıt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın devrildiği sırada aynı istikamette seyreden naylon yüklü 41 tırın sürücüsü, devrilen araca çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazaya karışan tır sürücülerinden biri yaralanırken kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından bölgede ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.