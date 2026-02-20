Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın 2019 tutuklanması öncesi Fas'ta saray satın alma girişimi ve bu süreçte milyonlarca dolarlık para transferi yeni belgelerle ortaya çıktı. Aynı dönemde New Mexico'daki çiftliğindeki suçlara ilişkin soruşturma da yeniden açıldı.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasından yalnızca birkaç gün önce Fas’ta bir saray satın almaya çalıştığı ve bu süreçte milyonlarca dolarlık para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein, 2019'daki tutuklanmasından kısa bir süre önce Fas'ta milyonlarca dolarlık bir saray satın almaya çalışırken, aynı döneme ait yeni belgeler New Mexico'daki çiftliğinde işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmayı yeniden gündeme getirdi.
Epstein, tutuklanmadan kısa bir süre önce Fas'ın Marakeş şehrindeki Bin Ennakhil Sarayı için yaklaşık 27,7 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirmeye çalıştı.
Bu transfer girişimi sırasında 12,7 milyon euro gönderilmesi talimatı verildi, ancak bu iptal edildi ve ardından 14,95 milyon dolar gönderilmesi istendi.
Charles Schwab, Epstein hakkında çıkan olumsuz haberler ve olası kaçış riski nedeniyle gayrimenkul alımına yönelik para transferleri konusunda ABD Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) şüpheli işlem bildirimi yaptı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın yeni yayınladığı dosya sonrası, Epstein'ın New Mexico'daki Zorro Çiftliği'ne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Epstein'ın çiftlik çevresine iki yabancı kızın cesedinin gömülmesini emrettiği iddiası inceleniyor.
Bir eski çalışan, Epstein'ın evinden alındığını iddia ettiği ve kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğini gösterdiği videolar karşılığında bir bitcoin talep etti.
Aynı döneme ait yeni belgeler ise New Mexico’daki çiftliğinde işlendiği ileri sürülen suçlara ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan dokümanlar, Epstein’ın ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunduğu sırada dahi lüks bir mülk edinimi için yüksek tutarlı finansal işlemler yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

TUTUKLAMADAN HEMEN ÖNCE MİLYONLARCA DOLARLIK TRANSFER

Reuters’ın incelediği belgelere göre, aracı kurum Charles Schwab, Epstein adına Fas’ın Marakeş şehrindeki görkemli Bin Ennakhil Sarayı’nın satın alınması için yaklaşık 27,7 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi.

26 Haziran ile 9 Temmuz 2019 tarihleri arasında Jeffrey Epstein’ın şirketi, sarayın satın alınması amacıyla yaklaşık 12,7 milyon euronun gönderilmesi yönünde talimat verdi; ancak bu transfer daha sonra iptal edildi.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

Bunun ardından, Epstein’ın imzasını taşıyan yeni bir talimatla 14,95 milyon doların gönderilmesi istendi. Ne var ki ikinci işlem sırasında hesapta yeterli bakiye bulunmadığı, ilk transferin iadesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Charles Schwab Corporation ise 13 Temmuz’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) şüpheli işlem bildirimi yaptı. Bildirimde, Epstein hakkında çıkan olumsuz haberler ve olası kaçış riski nedeniyle gayrimenkul alımına yönelik para transferleri konusunda endişe duyulduğu ifade edildi.

Marakeş’teki emlakçı Marc Leon ise Epstein’ın söz konusu sarayı ilk olarak 2011’de satın almaya çalıştığını, görüşmelerin yıllarca sürdüğünü belirtti.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yayınladığı milyonlarca sayfalık yeni dosyanın ardından, Meksika'nın New Mexico eyaletinde Epstein’a ait Zorro Çiftliği'ne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.

Yetkililer, daha önce gizli olan FBI dosyalarında yer alan bilgilerin “daha ileri incelemeyi gerektirdiğini” açıkladı. Soruşturma kapsamında savcılar, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein’a ilişkin tam ve sansürsüz dosyalarına erişim talep edecek.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

ÇİFTLİĞİN ÇEVRESİNE GÖMÜLEN CESETLER İDDİASI

Eyalet ayrıca, yayınlanan belgelerde yer alan ve Epstein’ın Zorro Çiftliği çevresindeki tepelerde iki yabancı kızın cesedinin gömülmesini emrettiği iddiasını da incelediğini duyurdu.

Zorro Çiftliği, 2023 yılında Teksaslı iş insanı ve siyasetçi Don Huffines tarafından satın alınmıştı. Huffines’in sözcüsü, kolluk kuvvetlerinin kendileriyle henüz temasa geçmediğini ancak talep gelmesi halinde tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

VİDEOLAR KARŞILIĞINDA BITCOIN TALEBİ

Kendini Zorro Çiftliği’nin eski bir çalışanı olarak tanıtan bir kişi, FBI'a gönderdiği e-postada Epstein’ın evinden alındığını öne sürdüğü ve kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğini gösterdiğini iddia ettiği videolar karşılığında bir bitcoin talep etti.

Bazı bölümleri sansürlenmiş e-postada, iki yabancı kızın Epstein’ın talimatıyla Zorro Çiftliği’nin dışındaki tepelerde bir yere gömüldüğü öne sürüldü. Mesajda, kızların “sert ve fetiş içerikli cinsel ilişki sırasında boğularak öldüğü” iddia edildi.

2021 tarihli bir FBI raporunda da gönderilen e-postada yedi adet cinsel istismar videosu ve Zorro Çiftliği’ne gömüldüğü iddia edilen iki yabancı kızın konumu karşılığında bir bitcoin talep edildiği ifade edildi.

Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı

SUÇ İDDİALARININ GÖLGESİNDE SARAY İÇİN MİLYONLARLA OYNADI

Belgeler, Epstein’ın 2019 yazında bir yandan reşit olmayanlara yönelik suçlamalarla karşı karşıyayken diğer yandan Fas’ta lüks bir saray satın almak için milyonlarca doları hareket ettirdiğini ortaya koyuyor.

Aynı döneme ilişkin yeni yayınlanan dosyalar ise New Mexico’daki çiftliğinde işlenmiş olabileceği iddia edilen suçlara dair soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

