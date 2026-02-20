Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birbirine girdi. Fransa'da darbedilerek öldürülen aşırı sağcı gencin ölümü üzerine Meloni'nin yaptığı yorum Macron'u çileden çıkardı.

Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
12:34
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
12:37

Fransa'nın Lyon şehrinde aşırı sağcı aktivist Quentin Deranque, karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle darbedilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir milletvekilinin danışmanının da bulunduğu yedi kişi hakkında cinayet suçlaması yöneltildi.

HABERİN ÖZETİ

Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi

Fransa'nın Lyon şehrinde aşırı sağcı bir aktivistin darbedilerek hayatını kaybetmesi üzerine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında diplomatik bir gerilim yaşanmıştır.
Fransa'nın Lyon şehrinde aşırı sağcı aktivist Quentin Deranque, karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle darbedilerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı ve aralarında solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir milletvekilinin danışmanının da bulunduğu yedi kişi hakkında cinayet suçlaması yöneltildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayın sol aşırıcılıkla bağlantılı gruplar tarafından işlenmesinin Avrupa için bir yara olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meloni'nin yorumlarına hedef alarak, kendi ülkesiyle ilgilenmek istemeyen milliyetçilerin başka ülkelerdeki olaylara ilk yorum yapanlar olmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
Meloni, Sky TG24'e verdiği röportajda, sözlerinin müdahale olarak algılanmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.
Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında bir grubun 3 genci darbederken görüntülendiği, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtildi.
Bu olay üzerine İtalya Başbakanı , sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımında, ''Sol aşırıcılıkla bağlantılı gruplar tarafından işlenmesinin Avrupa için bir yara'' olduğunu söyledi.

https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2024153741658624409

Meloni'nin bu yorumu Fransa Cumhurbaşkanı 'u çileden çıkardı. Hindistan ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, isim vermeden Meloni'yi hedef aldı ve ''Kendi ülkesiyle ilgilenmek istemeyen milliyetçilerin, başka ülkelerde olanlara ilk yorum yapanlar olması beni her zaman şaşırtıyor.'' dedi. Bu sözler üzerine bir gazeteci Meloni'yi kast edip etmediğini sordu. Macron ise ''Doğru anladınız'' cevabını verdi.

Meloni ise İtalyan televizyon kanalı Sky TG24’e verdiği röportajda, sözlerinin müdahale olarak algılanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi

MELONİ VE MACRON ARASINDAKİ GERİLİM

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.

