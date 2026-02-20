Meloni'nin yorumu Macron'u çileden çıkardı! İki lider birbirine girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fransa'nın Lyon şehrinde aşırı sağcı aktivist Quentin Deranque, karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle darbedilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir milletvekilinin danışmanının da bulunduğu yedi kişi hakkında cinayet suçlaması yöneltildi.
Bu olay üzerine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımında, ''Sol aşırıcılıkla bağlantılı gruplar tarafından işlenmesinin Avrupa için bir yara'' olduğunu söyledi.
https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2024153741658624409
Meloni'nin bu yorumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u çileden çıkardı. Hindistan ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, isim vermeden Meloni'yi hedef aldı ve ''Kendi ülkesiyle ilgilenmek istemeyen milliyetçilerin, başka ülkelerde olanlara ilk yorum yapanlar olması beni her zaman şaşırtıyor.'' dedi. Bu sözler üzerine bir gazeteci Meloni'yi kast edip etmediğini sordu. Macron ise ''Doğru anladınız'' cevabını verdi.
Meloni ise İtalyan televizyon kanalı Sky TG24’e verdiği röportajda, sözlerinin müdahale olarak algılanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.
Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.
Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.
Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.
Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.