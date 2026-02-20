Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı

Büyükcami Mahallesi'nde belediyeye ait katlı otoparkta öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan Erdoğan H. isimli şahıs, kalacak yer bulamayınca otoparkın tuvaletinde dinlenmek istedi. Bir süre sonra uykuya dalan adamı vatandaşlar buldu. Hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TUVELETTE UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan H.'nin uyuduğu tespit edildi. Şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Erdoğan H.'nin yaklaşık 3 hafta önce de kalacak yer bulamadığı için 3 katlı bir binaya balkondan girerek iki gün boyunca içeride yaşadığı öğrenildi.