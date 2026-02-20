Menü Kapat
Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı

Bolu'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Erdoğan H. isimli vatandaş, kalacak yer bulamayınca otoparkın tuvaletinde bulundu. Vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan şahsın uyuduğu ortaya çıktı.

Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı
20.02.2026
20.02.2026
saat ikonu 12:35

Büyükcami Mahallesi'nde belediyeye ait katlı otoparkta öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan Erdoğan H. isimli şahıs, kalacak yer bulamayınca otoparkın tuvaletinde dinlenmek istedi. Bir süre sonra uykuya dalan adamı vatandaşlar buldu. Hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı

TUVELETTE UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan H.'nin uyuduğu tespit edildi. Şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı

Öte yandan, Erdoğan H.'nin yaklaşık 3 hafta önce de kalacak yer bulamadığı için 3 katlı bir binaya balkondan girerek iki gün boyunca içeride yaşadığı öğrenildi.

Tuvalette hareketsiz bulundu! Herkes öldüğünü sandı, uyuduğu ortaya çıktı
