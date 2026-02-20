Menü Kapat
TGRT Haber
3. Sayfa
 Yasin Aşan

Kaynananın ardından gelinden de acı haber! Hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında teravih namazı için yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve kaynanaya otomobil çarpmış, kaynana Nadiye Akalan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan gelin Zeliha Akalan'dan da acı haber geldi. Akalan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

20.02.2026
20.02.2026
12:33

Sivas'ta geçtiğimiz gün feci bir meydana gelmişti. Kazanın yaşandığı adres, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzeri olmuştu. Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi'ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Nadiye Akalan ve gelini Zeliha Akalan'a, F.B. idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Kaynananın ardından gelinden de acı haber! Hastanede hayatını kaybetti

Feci kazada kaynana Nadiye Akalan olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Akalan ise ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynananın ardından gelinden de acı haber! Hastanede hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürülürken sürücü polis ekipleri tarafından gözetim altına alınmıştı.

Kaynananın ardından gelinden de acı haber! Hastanede hayatını kaybetti

GELİNDEN DE ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Akalan'dan da acı haber geldi. Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

