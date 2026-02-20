Kaynananın ardından gelinden de acı haber! Hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta geçtiğimiz gün feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Kazanın yaşandığı adres, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzeri olmuştu. Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi'ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Nadiye Akalan ve gelini Zeliha Akalan'a, F.B. idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Feci kazada kaynana Nadiye Akalan olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Akalan ise ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazada otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürülürken sürücü polis ekipleri tarafından gözetim altına alınmıştı.

GELİNDEN DE ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Akalan'dan da acı haber geldi. Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.