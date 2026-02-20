Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 2 ismin test sonuçları pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. Adli Tıp Kurumunda kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

AYKUT TARAKÇIOĞLU İLE GAYE KIRAY'IN TEST SONUCU ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.