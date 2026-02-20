İşten ayrılırken borçlu çıkmayın! İstifa ederken bu 2 detaya mutlaka bakın

HANGİ DURUMLARDA İHBAR TAZMNATI ÖDENMEZ?

İşçinin yaptığı işin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması.

İşçinin sürekli şekilde yakından ve doğrudan görüştüğü işçi ya da işverenin bulaşıcı hastalığa veya işi ile bağdaşmayan hastalığa yakalanması.

İşverenin işçinin kendisi ya da aile fertlerinin şeref ve namusuna dokunacak şekildeki söz ve davranışları.

İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişilerce işyerinde cinsel tacize uğraması ve işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması.

İşçinin ücretinin süresinde ve eksiksiz ödenmemesi.

İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması.

