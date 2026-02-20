Emekli bayram ikramiyesi 12 bin TL'yi bulabilir! Bu kişiler bayram ikramiyesi alamayacak

Kategoriler
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve kimler bayram ikramiyesi alamayacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin maaş artış oranları geçtiğimiz günlerde belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak uygulandı. Kök aylığı düşük seviyede bulunan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memurlara yapılan zam oranına paralel şekilde yükseltildi. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 20 bin TL'ye ulaştı.
Kulislerde, bayram ikramiyesine yönelik üç ayrı formül konuşuluyor. Buna göre mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında belirlenebileceği konuşuluyor.
Öte yandan, bütçe dengelerinin elvermesi durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL seviyesine çıkarılması halinde, emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak.
Tutarın 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramda ödenecek toplam miktar 11 bin TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6 bin TL'ye yükseltilmesi halinde ise emeklilerin hesabına yıl içinde toplam 12 bin TL yatırılacak.
Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.
Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.
Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer alıyor.
Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.
Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.
Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.
İkinci ikramiye ödemesi yani Kurban Bayramı ikramiyeleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.
Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.
İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:
%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL
5.500 TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL
%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL
6 bin TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL
%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL