Emekli bayram ikramiyesi 12 bin TL'yi bulabilir! Bu kişiler bayram ikramiyesi alamayacak

Milyonlarca emeklinin maaş artış oranları geçtiğimiz günlerde belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak uygulandı. Kök aylığı düşük seviyede bulunan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memurlara yapılan zam oranına paralel şekilde yükseltildi. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 20 bin TL'ye ulaştı.