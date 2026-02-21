Irak'ta gaz boru hattında havaya uçtu

Kategoriler
Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Bacvan bölgesinde Kuzey Petrol Şirketine ait gaz nakil hattında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı. Alevlerin diğer tesislere yayılmasının önüne geçilirken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Patlamanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
İlgili kurumların, hattın güvenli şekilde yeniden devreye alınması için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.