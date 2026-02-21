Menü Kapat
 Berkay Alptekin

İhmalin bedeli ağır oldu! Nijerya'da güvenlik güçleri katliama göz yumdu

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kadın ve çocuk kaçırıldı. Kaçırılanların sayısı henüz netlik kazanmazken, köy sakinleri saldırıdan bir gün önce güvenlik güçlerini uyardı ancak uyarı dikkate alınmadı.

İhmalin bedeli ağır oldu! Nijerya'da güvenlik güçleri katliama göz yumdu
21.02.2026
21.02.2026
Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kadın ve çocuğun da kaçırıldığı ifade edildi.

Reuters'a konuşan Bukkuyum bölgesini temsil eden Milletvekili Hamisu A. Faru, saldırganların perşembe günü Tungan Dutse köyüne baskın gerçekleştirdiğini ve sabaha doğru 03.30'a kadar köyde kaldığını dile getirdi.

Faru saldırganların evleri ateşe verdiğini ve kaçmaya çalışan sivillere ateş açtığını ifade ederek, "Bir köyden diğerine geçiyorlar. En az 50 kişiyi öldürdüler" dedi.

Kaçırılan kişilerin sayısının henüz netlik kazanmadığı, köyün önde gelenleri ve yerel yetkililerin kayıp kişileri tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda ailesinden üç kişiyi kaybeden 41 yaşındaki Abdullahi Sani, olaydan bir gün önce köy sakınlerinin motosikletli ve yanlarında silah olan 150'den fazla kişinin köye yaklaştığını görerek güvenlik güçlerine haber verdiği ancak uyarının dikkate alınmadığını ifade etti.

İhmalin bedeli ağır oldu! Nijerya'da güvenlik güçleri katliama göz yumdu

GÜNDE ORTALAMA İKİDEN FAZLA SALDIRI

Nijerya'da güvenlik sorunu giderek büyürken, hükümet üzerindeki istikrarı sağlama baskısı artıyor. 2023-2025 dönemine ilişkin verilere göre silahlı saldırganlar ülke genelinde günde ortalama ikiden fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu süreçte 6107 kişi hayatını kaybetti.

Kaçırma olayları da sıklığını koruyor. Ülkede 2023'te 4 bin 243 kişi kaçırılırken, 2024'ün ilk döneminde 1461, 2025'in ilk döneminde ise 857 kaçırma vakası kaydedildi.

İhmalin bedeli ağır oldu! Nijerya'da güvenlik güçleri katliama göz yumdu

ABD ORDUSU NİJERYA'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya'da faaliyet gösteren silahlı gruplara yönelik eleştirilerinin ardından ABD 25 Aralık'ta Sokoto eyaletine hava saldırısı düzenledi.

Bu hafta Nijerya ordusu, yerel güçleri eğitmek üzere 100 ABD askerinin ülkeye ulaştığını doğruladı.

