Mahalleliyi sahura böyle uyandırdı! Niğde'de ramazan davulcusundan ilginç yöntem

Niğde'nin Bor ilçesinde ramazan davulcusu, mahalle sakinlerini sahura kaldırma görevini bu kez farklı bir şekilde yerine getirdi. Mahallede yürüyerek davul çalmak yerine bir aracın üzerine çıkan davulcu, sokakları bu şekilde turladı. Davulcunun ilginç yöntemi, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. Davulcunun pratik yöntemi mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.