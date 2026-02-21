Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları belli oluyor. TOKİ 17.225 konutun hak sahibi belirleme kura çekimini gerçekleştiriyor. TOKİ’de en fazla başvuru yapılan iller arasında yer alan Bursa’da merkez bölgesine (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) toplam 7 bin 550 konut inşaa edilecek. Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir gibi ilçelerden başvuru yapanlar ise kura sonuçlarına odaklandı. TOKİ Bursa kura sonuçları, talep.toki.gov.tr adresinden duyurulacak. Asıl olarak ilan edilen adaylar, belirlenen tarihlerde başvuru yaptıkları bankalara belgelerini teslim ederek konut sözleşmesi imzalayacak. Asıl olarak kurada çıkmayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Peki TOKİ Bursa kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TOKİ Bursa ilçe ilçe açıklanıyor. Bursa ili için kura çekimi 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başladı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda canlı yayında yapılıyor. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra isim listeleri PDF olarak yayınlanacak. TOKİ Bursa kura sonucu ekranında vatandaşların başvuru numarası, banka numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Bursa kura sonuçlarında asıl olarak yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmediği durumlarda sırasıyla yedek adaylar davet edilecek. Konut sözleşmeleri imzalandıktan sonra 1 ay sonra taksit ödemeleri başlayacak. TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayınında sonuçları takip edemeyenler ise isim listelerinden sorgulama işlemi yapabilecek. Peki TOKİ Bursa kura sonuçları 2026 nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Bursa kura sonucu görüntüleme sayfası…

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa hak sahipliği kura çekimi saat 14.00’da başladı ve ilçelere göre kura çekimi işlemleri devam ediyor. Kura çekimi sona erdikten sonra isim listeleri PDF şeklinde yayınlanacak. TOKİ Bursa kura sonuçları henüz erişime açılmadı. İsim listelerinin en geç saat 18.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ BURSA KURA SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Bursa kura sonuçları, asıl olarak belirlenen adaylara SMS veya farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden veya talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanan isim listeleriyle sorgulanabilecek.

Kura sonuçları ekranında başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ Bursa kura sonuçları ekranına giden adaylar, harita üzerinden Bursa ilini seçerek sağ bölümde bulunan “Kura sonucu” bölümünden listeleri görüntüleyebilir.

TOKİ BURSA KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında otomatik aktif olacaktır)

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ BURSA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Bursa Merkez, Karacabey, Gürsu, Kestel ve Nilüfer ilçelerine toplam 7 bin 550 konut yapılacak. Büyükorhan ilçesine 100 konut, Gemlik ilçesine 100 konut, İnegöl ilçesine 4 bin, İznik ilçesine 250 konut, Keles ilçesine 100 konut, Mudanya ilçesine 300 konut, Mustafakemalpaşa ilçesine 750 konut, Orhaneli ilçesine 175 konut, Orhangazi ilçesine 400 konut, Yenişehir ilçesine 500 konut yapılacak.

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BU HAFTA 9 İLDE KONUTLARIN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 17 Şubat Salı günü Konya ve Sakarya’da kura çekimi tamamlandı. 18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli kura çekimi yapılırken 19 Şubat’ta ise Diyarbakır’da 12 bin 165 konutun hak sahipleri açıklandı. Bu hafta Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa illerinde konutların hak sahipleri açıklandı. 16-22 Şubat tarihlerinde yapılan kura çekiminde 98 bin 839 konut sahibini buldu.

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALACAK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında asıl veya yedek olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini geri alabilecek. TOKİ’de başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken ücretlerini yatırmayanların müracaatları geçersiz sayılmıştı. TOKİ Bursa kura çekiminde hak sahibi olamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini, başvuru yaptıkları bankalardan 5 (beş) iş günü içinde alabilirler.

TOKİ Bursa kura sonuçları hak sahipleri tam liste 2026! TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

