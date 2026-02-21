Sosyal medyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği hesaplar arasında yer alan ‘Baba Kız Doğada’nın sahibi Murat Kurtal’ın özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımları ve kaleme aldığı kitapla sık sık adından söz ettiren Murat Kurtal’ın kim olduğu merak ediliyor. Şimdilerde eşinin kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olan Murat Kurtal’ın yaşamına dair ayrıntıları sizin için araştırdık. Peki, Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti? İşte Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal hakkında bilinmeyenler…

BABA KIZ DOĞADA HESABININ SAHİBİ MURAT KURTAL KİMDİR?

Murat Kurtal, sosyal medyada ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabın sahibi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya gelen Kurtal, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Giresun’un Eynesil ilçesinde tamamladı. Giresunlu yazar ve jandarma personeli olduğu bilinen Kurtal, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Üniversite kariyerini Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Murat Kurtal, evli ve 3 çocuk babasıdır. Özellikle kızları ile çektiği videolarla adından söz ettiren Kurtal’ın, ‘Baba Kız Doğada’ adlı sosyal medya hesabında 320 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Vatana olan sevdası ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Murat Kurtal, ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabında kızlarıyla birlikte içerikler üretiyor. Sosyal medyadaki aktifliğinin yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiren Kurtal’ın ‘Baba Kız Doğada’ adlı kitabıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Murat Kurtal, ‘Baba Kız Doğada’ adlı sosyal medya hesabında kızları ile birlikte doğa içindeki sade yaşamını konu alan içerikleriyle tanınıyor. Doğaya ve vatana olan sevgisiyle ön plana çıkan Kurtal, aynı zamanda aile bağları ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle de sosyal medyanın sevilen isimlerinden oluyor.

MURAT KURTAL’IN EŞİ SUNAY KURTAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sosyal medyada ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabıyla adından söz ettiren Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal’ın acı kaybıyla gündeme geliyor. ‘Baba Kız Doğada’ hesabının görünmeyen yıldızı Sunay Kurtal, hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Murat Kurtal ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Murat Kurtal’ın eşi ve 3 çocuklarının annesi Sunay Kurtal’ın neden hayatını kaybettiği ise merak konusu oldu. 33 yaşındaki Sunay Turt Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre önce 3. çocuğunu kucağına alan Kurtul, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten ‘Baba kız doğada’ hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu. Kurtul paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um.”