Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Baba Kız Doğada sosyal medya hesabının sahibi olarak tanınan Murat Kurtal’ın özel hayatına ilişkin detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 07:11

Sosyal medyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği hesaplar arasında yer alan ‘Baba Kız Doğada’nın sahibi Murat Kurtal’ın özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımları ve kaleme aldığı kitapla sık sık adından söz ettiren Murat Kurtal’ın kim olduğu merak ediliyor. Şimdilerde eşinin kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olan Murat Kurtal’ın yaşamına dair ayrıntıları sizin için araştırdık. Peki, Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti? İşte Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal hakkında bilinmeyenler…

BABA KIZ DOĞADA HESABININ SAHİBİ MURAT KURTAL KİMDİR?

Murat Kurtal, sosyal medyada ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabın sahibi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya gelen Kurtal, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Giresun’un Eynesil ilçesinde tamamladı. Giresunlu yazar ve jandarma personeli olduğu bilinen Kurtal, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Üniversite kariyerini Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Murat Kurtal, evli ve 3 çocuk babasıdır. Özellikle kızları ile çektiği videolarla adından söz ettiren Kurtal’ın, ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabında 320 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Vatana olan sevdası ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Murat Kurtal, ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabında kızlarıyla birlikte içerikler üretiyor. Sosyal medyadaki aktifliğinin yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiren Kurtal’ın ‘Baba Kız Doğada’ adlı kitabıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Murat Kurtal, ‘Baba Kız Doğada’ adlı sosyal medya hesabında kızları ile birlikte doğa içindeki sade yaşamını konu alan içerikleriyle tanınıyor. Doğaya ve vatana olan sevgisiyle ön plana çıkan Kurtal, aynı zamanda aile bağları ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle de sosyal medyanın sevilen isimlerinden oluyor.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

MURAT KURTAL’IN EŞİ SUNAY KURTAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sosyal medyada ‘Baba Kız Doğada’ adlı hesabıyla adından söz ettiren Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal’ın acı kaybıyla gündeme geliyor. ‘Baba Kız Doğada’ hesabının görünmeyen yıldızı Sunay Kurtal, hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Murat Kurtal ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Murat Kurtal’ın eşi ve 3 çocuklarının annesi Sunay Kurtal’ın neden hayatını kaybettiği ise merak konusu oldu. 33 yaşındaki Sunay Turt Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre önce 3. çocuğunu kucağına alan Kurtul, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten ‘Baba kız doğada’ hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu. Kurtul paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Baba Kız Doğada hesabının sahibi Murat Kurtal kimdir? Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal neden hayatını kaybetti?

“Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Şef Şükran Kaymak kimdir? Şükran Kaymak kaç yaşında, evli mi?
Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler
ETİKETLER
#sosyal medya
#Doğa Yaşamı
#Murat Kurtal
#Baba Kız Doğada
#Sunay Kurtal
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.