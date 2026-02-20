Menü Kapat
Biyografi
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Bir zamanlar 'Hayat Bildiği Gibi Gelsin' dizisindeki 'Melek' karakteri ile tanınan oyuncu Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Sevdiğim Sensin dizisinde oynayacak olan Rojbin Erdem kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler
Star TV'nin yeni ama iddialı dizisi olan 'Sevdiğim Sensin' yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dram yüklü hikayesi ve yetenekli oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan Sevdiğim Sensin dizisi ekibi oyuncu kadrosunu büyütme kararı aldı.

Oyuncu kadrosunda değişikliğe gidilerek sürpriz bir ismin transfer olduğu Sevdiğim Sensin'de ünlü oyuncu ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNE SÜRPRİZ BİR İSİM GELİYOR!

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in olduğu Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosuna beklenmedik yeni bir isim dahil oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Daha önce 'Yabani' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' yapımlarda rol alan oyuncu Rojbin Erden, Star TV ekranında henüz ikinci bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisine katılarak ekran karşısında rol almaya hazırlanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNE DAHİL OLAN OYUNCU ROJBİN ERDEN KİMDİR?

Başrollerinde oyuncu Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk'in olduğu 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisindeki 'Melek' karakteri ile öne çıkan Rojbin Erden'in Sevdiğim Sensin dizisine dahil olması izleyicilerin merakını arttırdı.

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Rojbin Erden'e yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Sevdiğim Sensin dizi fanları arama motorunda en çok Rojbin Erden'in kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığını araştırmaya başladı. Peki Rojbin Erden gerçekte kim?

ROJBİN ERDEN KİMDİR, ROJBİN ERDEN KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu kimliği ile öne çıkan güzel isim Rojbin Erden, 15 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Memleketi aslen Muğladır.

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Rojbin Erden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Opera Bölümünü başarılı bir şekilde bitirerek mezun olmuştur.

Sevdiğim Sensin dizisinde Rojbin Erden sürprizi! Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında? Rojbin Erden'in oynadığı diziler

Aslan burcu olduğu bilinen ünlü isim Erden'in fiziki özelliklerine baktığımızda 1,72 cm boyunda olduğu, kilosunun ise 56 kg olduğu bilinmektedir.

DAHA ÖNCE OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER:

Yabani (Asi, TV Dizisi 2023)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Melek, TV Dizisi 2022)

Çıplak (TV Dizisi 2021)

#Biyografi
