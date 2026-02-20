Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Şef Şükran Kaymak kimdir? Şükran Kaymak kaç yaşında, evli mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor. 126. bölümü ile ekran karşısında izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünde; iftar daveti veren Ünal ailesi, On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i karşılıyor iken Asil'in dijital platformu da Ramazan yayınlarına başlayarak kendini gösteriyor.

Sevilen şef Şükran Kaymak da Asil’in platformundaki yemek programları ile ön planda olacak.

ŞEF ŞÜKRAN KAYMAK KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE!

Yüksek takipçili Instagram hesabında yemek tarifleri paylaşmasının yanı sıra özel hayatını da takipçilerine sergilemekten geri durmayan ünlü Şef Şükran Kaymak'ın geniş bir hayran kitlesi bulunmaktadır.

Kimi zaman TV önünde yaptığı programlarla kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla ismi gündemde kalan Şükran Kaymak, son proje olarak Show TV ile el sıkıştı.

Ramazan ayı boyunca Show TV ekranlarında “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası” adlı programın sunucusu olarak ekranda yerini alacak olan Şükran Kaymak'ın programı yayınlanmaya başlayalı birkaç gün olmasına rağmen şimdiden büyük ilgi gördü.

ŞEF ŞÜKRAN KAYMAK KİMDİR? ŞÜKRAN KAYMAK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Instagram hesabının sevilen fenomenlerinden olan Şef Şükran Kaymak, 1984 yılında Ankara’da doğmuştur.

Meslek kariyerine ilk olarak yazdığı blog yazılarıyla başlayan Şükran Kaymak, özellikle de Instagram hesabında aktif bulunduğu tarif video ve sunumlarıyla geniş bir takipçi kitlesi elde etti.

Abdullah Kaymak ile evli olan Şükran Kaymak'ın Hasan ve Yusuf adında iki oğulları bulunmaktadır.