Eğitime 2 gün ara verildi! Öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle uçan okul çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ!

Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ!

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü. Öğrencilerin evlerine gönderildiği okulda, eğitime 2 gün ara verildi. Olayın öğrenciler dersteyken gerçekleştiği öğrenildi.