22°
Gündem
9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

Türkiye'nin batısında sağanak ve fırtına alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; 9 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sel, su baskını, dolu ve hortuma karşı dikkatli olunması uyarısı yapılırken, İstanbul'da yağmur için saat verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim 2025 tarihli raporunda kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

9 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

'Sarı' alarm verilen iller; İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve etkili olacak. Çok kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen Muğla'da ise 'turuncu' kodlu yapıldı.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

3 BÖLGEDE SAĞANAK VE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE HORTUM UYARISI

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte , su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

: Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

: Başkentte hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 25°C.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

İZMİR: Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. 23°C sıcaklık bekleniyor.

9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak
