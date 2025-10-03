9 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunda kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

9 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

'Sarı' alarm verilen iller; İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve fırtına etkili olacak. Çok kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen Muğla'da ise 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı.

3 BÖLGEDE SAĞANAK VE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE HORTUM UYARISI

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek.

ANKARA: Başkentte hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 25°C.

İZMİR: Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. 23°C sıcaklık bekleniyor.