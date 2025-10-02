Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
İstanbul 3 gün boyunca sürecek yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün kuzey kesimlerde beklenen yağmur, cuma ve cumartesi günleri etkisini kent genelinde gösterecek.
2 Ekim 2025 tarihli Meteoroloji raporuna göre bölgelerimizde hava durumu şöyle...
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.