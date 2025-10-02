Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İSTANBUL 3 GÜN YAĞMURLU

İstanbul 3 gün boyunca sürecek yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün kuzey kesimlerde beklenen yağmur, cuma ve cumartesi günleri etkisini kent genelinde gösterecek.

2 Ekim 2025 tarihli Meteoroloji raporuna göre bölgelerimizde hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AFYON °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.