Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün megakentin kuzeyinde beklenen yağmur, cuma ve cumartesi günleri kent genelinde etkili olacak. Ayrıca sabah saatlerinde başlayacak fırtınaya karşı da uyarı yapıldı. Ülke genelinde ise 5 bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 08:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, 'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, 'un kuzey kesimleri, ’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

İSTANBUL 3 GÜN YAĞMURLU

İstanbul 3 gün boyunca sürecek yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün kuzey kesimlerde beklenen , cuma ve cumartesi günleri etkisini kent genelinde gösterecek.

Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

2 Ekim 2025 tarihli Meteoroloji raporuna göre bölgelerimizde şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
  • BURSA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • AFYON °C, 23°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • MUĞLA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ANTALYA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
  • BURDUR °C, 26°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Yağmur ve fırtınaya hazır olun! İstanbul için kritik uyarı: 3 gün sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji, AKOM, Valilik... İstanbul için peş peşe uyarı: Fırtına kuvvetli geliyor!
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#antalya
#yağmur
#marmara
#fırtına
#Meteororoloji
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.